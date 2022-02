Syrischer Bub ohne Arme und Beine in Italien operiert

Das Kind war im Jänner mit seinen Eltern und zwei Schwestern in Italien eingetroffen - dank eines Fotos, das zu einer Ikone der Tragödie des Krieges in Syrien geworden und um die Welt gegangen war.

Auf dem Bild "Hardship of Life" sind Mustafa und sein Vater Munzir Al-Nazzal zu sehen. Der Vater hat im syrischen Konflikt ein Bein verloren. Auf dem Foto sieht man ihn, wie er seinen Sohn schwingt. Das Bild wurde beim Siena International Photo Award ausgezeichnet und sorgte für viel Aufsehen.

Syrian father Munzir al-Nazzal has struggled to get by since he was injured in a bombing of a market and fled to Turkey. But what occupies his thoughts most of the time is not the leg he lost:It's the future of his 5-year-old son, Mustafa, who was born without limbs. pic.twitter.com/nBVwJ7gxvE