900.000 Follower zählt der Twitch-Kanal der Streamerin. Bei einer Partie des Spiels "Apex Legends" ist zu sehen, wie Alinity Divine ihre Katze auf dem Schreibtisch packt und über den Kopf hinter sich wirft. Vor allem aber ihre halbherzige Entschuldigung stößt vielen Zusehern sauer auf.

Streamerin macht sich über Zuseher lustig

Viele reagierten schockiert darüber, wie die Streamerin mit dem Tier umgeht. Als sie die Aufregung bemerkte, zeigt sie sich über die Zuseher verwundert: "Ich habe gedacht, dass ihr das gar nicht mitbekommen habt." Die Kritik im Chat ihres Streaming-Channels verstummt daraufhin nicht, also macht sich Divine über ihr Gefolge lustig.

Hey everyone, I understand the concern and I am sorry for my lapses in judgement. I shouldnt have gotten frustrated with Milo, but I dropped him on the floor behind my chair. I'm not that strong :P . The Vodka thing was well over a year ago but it was also a stupid thing to do. — Alinity (@AlinityTwitch) 19. Juli 2019

Katze Vodka verabreicht

Auf Reddit verbreiteten User daraufhin einen bereits ein Jahr zurückliegenden Vorfall, bei dem die bekannte Streamerin ihrer Katze mittels Kusses Vodka verabreichte. Ein weiteres Video zeigt Divine dabei, wie sie dem Tier einen Sticker aufs Gesicht klebte.

Alinity Divine entschuldigt sich halbherzig

Später veröffentlichte die Gamerin einen Tweet, in dem sie sich zu den Vorfällen zu Wort meldete. Sie entschuldigte sich darin für ihre Fehleinschätzungen und gab an, dass sie nicht so frustriert mit ihrem "Milo" hätte umgehen sollen. Zum Vodka-Zwischenfall gab sie lediglich an, dass es über ein Jahr her und eine dumme Sache gewesen sei.

I also understand the desire to report me to pet authorities and encourage anyone to do so if they feel pets are being mistreated, by anyone, anywhere. My animals are well loved, and live in a warm and caring home, and I will comply with any authority that seeks to validate this. — Alinity (@AlinityTwitch) 19. Juli 2019

Twitch sperrt Streamerin nicht

Die Streaming-Plattform wiederum sperrte Divine aufgrund der Tierquälerei nicht. Die Community reagierte daraufhin verärgert.

