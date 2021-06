Toten Hosen auf Jubiläumstour in Österreich

Die Toten Hosen wollen im kommenden Jahr das 40-jährige Bestehen ihrer Band mit einer Jubiläumstour feiern. "Zur großen Party seid ihr alle eingeladen", schrieben die fünf Musiker am Sonntag auf Instagram. Unter dem Titel "Alles aus Liebe - 40 Jahre Die Toten Hosen" will die Band ab Juni 2022 elf Konzerte in Deutschland, Österreich und der Schweiz spielen. In Österreich spielen die Toten Hosen am 2. Juli 2022 ein Open-Air-Konzert in der Krieau im Wiener Prater.

Toten Hosen wollen "die Kuh fliegen lassen"

Man sei "schon jetzt mitten in den Vorbereitungen, um zu unserem runden Geburtstag gemeinsam mit den Gästen und Euch ordentlich die Kuh fliegen zu lassen!" Zu der Ankündigung teilte die Band ein Video, das Frontmann Campino alias Andreas Frege beim gemeinsamen Angeln mit Schauspieler Charly Hübner zeigt. In dem Clip sitzen die beiden Männer auf Klappsesseln am Düsseldorfer Rheinufer und unterhalten sich über das Älterwerden.

