Die amerikanische Schauspielerin Annie Wersching ist tot. Sie sei am Sonntag (Ortszeit) im Alter von 45 Jahren gestorben, berichtete der US-Sender CNN unter Berufung auf ihren Ehemann Stephen Full und ihrem Publizisten Craig Schneider. "In der Seele dieser Familie klafft ein riesiges Loch, aber sie hat uns die Mittel hinterlassen, es zu füllen", zitierte der Sender aus einer kurzen Mitteilung Fulls. Als Todesursache wurde Krebs angegeben.

Wersching mit Serie "24" bekannt

Wersching trat in ihrer Karriere in Dutzenden TV-Serien auf. Neben "Star Trek: Enterprise", später auch "Star Trek: Picard", war sie auch in "Bosch" und "General Hospital" zu sehen. Eine ihrer bekanntesten Rollen war die der FBI-Agentin Renee Walker in der Serie "24".

"Eine großartige Schauspielerin"

In den sozialen Medien nahmen ehemalige Weggefährten Abschied von der Schauspielerin und kondolierten ihrer Familie. "Die Welt hat heute ein Licht verloren", schrieb "24"-Star Kiefer Sutherland (56) bei Twitter. Wersching sei einer der großartigsten Schauspielerinnen gewesen, mit denen er je gearbeitet habe. Auch Neil Druckmann, Entwickler des Videospiels "The Last of Us", in dem die 45-Jährige eine Sprechrolle hatte, gedachte Wersching: "Annie, du hast uns viel zu früh verlassen."

The world lost a light today @Wersching was one of the greatest actors I’ve ever had the pleasure of working with, and my friend. My heart breaks for her young family. May she be remembered for the beautiful person that she was. — Kiefer Sutherland (@RealKiefer) January 30, 2023

(Quelle: APA)