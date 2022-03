Hurt hatte ab den 1980ern Erfolge in der Traumfabrik gefeiert und war 1986 mit dem Oscar als bester Hauptdarsteller im Film "Der Kuss der Spinnenfrau" ausgezeichnet worden. Darin spielte er einen homosexuellen Häftling, der mit anderen politischen Gefangenen während einer Militärdiktatur im Gefängnis sitzt.

Hurt dreimal für Oscar nominiert

Diese Ehrung blieb nicht die einzige in der Karriere des am 20. März 1950 in der US-Hauptstadt Washington geborenen Schauspielers. So war Hurt alleine drei weitere Male für einen Oscar nominiert: 1987 als Lehrer im Gehörlosendrama "Gottes vergessene Kinder", im Jahr darauf als Nachrichtensprecher in der Mediensatire "Nachrichtenfieber - Broadcast News" und schließlich 2006 als bester Nebendarsteller im Gangsterdrama "A History of Violence".

Hurt übernahm 2008 in "Der unglaubliche Hulk" erstmals die Rolle des General Thaddeus Ross im Kosmos des Marvel Cinematic Universe. Den Part verkörperte er in Folge immer wieder, zuletzt 2021 in "Black Widow".

(Quelle: APA)