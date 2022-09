Mehr als eineinhalb Wochen nach ihrem Tod hat am Montag die Trauerfeier für die britische Königin Elizabeth II. stattgefunden. An einem Trauergottesdienst zu Mittag in der Westminster Abbey in London nahmen rund 2.000 Gäste, darunter Dutzende Staats- und Regierungschefs wie US-Präsident Joe Biden und Bundespräsident Alexander Van der Bellen, teil. Anschließend wurde der Sarg der Queen in einer feierlichen Prozession zum Wellington Arch gebracht.

Queen ist tot – was passiert heute?

7.30 Uhr: Ende der öffentlichen Aufbahrung

11.44 Uhr: Der Sarg wird in einer Prozession vom Parlament zur Westminster Abbey überführt

12.00 Uhr: Beginn der Trauerfeier in der Westminster Abbey

13.00 Uhr: Nach dem Gottesdienst wird der Sarg in einer Prozession zum Wellington Arch gebracht

14.00 Uhr: Ankunft am Wellington Arch: Mit dem königlichen Leichenwagen wird der Sarg der Königin nach Windsor gebracht

16.10 Uhr: Prozession über den Long Walk zur St.-Georges-Kapelle auf dem Geländer von Windsor

16.40 Uhr: Im Innenhof des Schlosses schließen sich die Royals dem Trauerzug an

17.00 Uhr: Aussegnungsgottesdienst in der St.-Georges-Kapelle

20.30 Uhr: Private Beisetzung in der König-George-VI.-Seitenkapelle

Begräbnis von Queen Elizabeth II. im LIVEBLOG

Royals sichtlich ergriffen

Der Gottesdienst für seine Mutter hat König Charles III. sichtlich gerührt. Als zum Abschluss die Nationalhymne "God save the king" ertönte, schienen sich die Augen des Monarchen, der nicht mitsang, mit Tränen zu füllen. Auch während des Trauerzugs zur Westminster Abbey, als Charles und andere Royals dem Sarg der Queen folgten, wirkte der König ergriffen.

Erzbischof würdigt Leben der Queen

Der Erzbischof von Canterbury pries bei dem Gottesdienst die Art der Queen, auf Menschen zuzugehen. "Sie war fröhlich, für so viele da und hat eine Vielzahl von Leben berührt", sagte Justin Welby in seiner Predigt bei der Trauerfeier in der Westminster Abbey. Der Erzbischof erinnerte auch an die viel beachtete Rede der Queen an die Nation während der Corona-Pandemie. Elizabeth II. sprach ihren Untertanen damals Mut zu und sagte: "Wir werden uns wiedersehen."

Glocke läutet 96 Mal

Begonnen hatte die Trauerfeier kurz zuvor mit dem Läuten der Glocke der Kirche. 96 Minuten lang einmal pro Minute wurde geläutet, um damit jedes Lebensjahres der Königin zu gedenken. Hinter dem geschmückten Sarg betrat anschließend König Charles III. (73) pünktlich um 12.00 (MESZ) die Kirche. Auch Prinzessin Anne, Prinz Andrew und Prinz Edward sowie die Queen-Enkel Prinz William und Prinz Harry waren Teil des Trauerzugs.

Trauerzug zieht Richtung Wellington Arch

Nach dem Gottesdienst setzte sich der Trauerzug mit dem Sarg in Richtung Wellington Arch in Bewegung. Hinter dem Sarg schritten die vier Kinder der Queen, König Charles III., Prinzessin Anne, Prinz Andrew und Prinz Edward sowie die Enkel Prinz William und Prinz Harry. Gezogen wurden der als Lafette bezeichnete Kanonenwagen, auf dem der Sarg transportiert wurde, von 98 Marinesoldaten. Hunderte weitere Soldaten aus Großbritannien und Ländern des Commonwealths, Polizistinnen und Polizisten sowie Mitarbeiter des Gesundheitsdiensts NHS begleiteten den Trauerzug.

Hundertausende Menschen nehmen Abschied

Hunderttausende säumten die Straßen der britischen Hauptstadt, um einen letzten Blick auf den Sarg und die Royal Family zu werfen. Noch in der Nacht auf Montag waren viele Menschen in das älteste Gebäude des britischen Parlaments geströmt, um der Königin die letzte Ehre zu erweisen. Die Warteschlange war aber schon am Sonntagabend gegen 22.40 Uhr für neu Ankommende geschlossen worden. Viele, die nach langem Warten nicht mehr zugelassen wurden, zeigten sich enttäuscht. Medien zufolge waren einige in Tränen aufgelöst. Seit Mittwoch war der Sarg im Parlament aufgebahrt gewesen. Tausende Menschen hatten sich in die kilometerlange Schlange eingereiht und viele Stunden Wartezeit auf sich genommen, um ihren Respekt zu zollen.

Auch Van der Bellen erweist Ehre

Die ausländischen Staatsgäste mussten nicht in der Schlange warten. Bundespräsident Van der Bellen war laut einer Sprecherin um 22 Uhr bei der öffentlichen Aufbahrung der Queen. Außerdem kondolierte er am Sonntagabend bei einem Staatsempfang im Buckingham Palace dem neuen Monarchen Charles III. und seiner Gemahlin Camilla. In einem am Abend auf Twitter veröffentlichten Video erklärte Van der Bellen: "Die Queen war eine gute Kraft in der Welt." Ihr Lebenswerk zu würdigen sei vielen Österreichern und ihm ein großes Anliegen. "Es ist mir wichtig Österreich, sie alle, hier in London zu vertreten", so der Bundespräsident.

Ausnahmezustand in Großbritannien

Vor dem Staatsbegräbnis herrscht am Montag Ausnahmezustand in Großbritannien, fast überall blieben Schulen und Universitäten sowie Geschäfte und Pubs geschlossen. Hunderttausende Menschen wurden auf den Straßen Londons erwartet, die einen Blick auf den Leichenzug erhaschen wollen. An der Trauerfeier in der Westminster Abbey nehmen Staats- und Regierungschefs, gekrönte Häupter und Würdenträger aus aller Welt teil. Polizei, Geheimdienste und Anti-Terror-Einheiten koordinieren die wohl größte Sicherheitsoperation, die London je erlebt hat.

Polizei vor großer Herausforderung

Ein Polizeisprecher erklärte, die Aufgabe sei "enorm komplex" und mit nichts in der Geschichte der Stadt vergleichbar – nicht einmal mit dem Platin-Jubiläum der Queen in diesem Juni oder den Olympischen Spielen im Jahr 2012. Unter anderem waren kilometerlange Barrieren, der Einsatz von Überwachungsdrohnen, Motorradeskorten und Pferde- und Hundestaffeln geplant. Mehr als 10.000 Polizisten sollen für Ordnung sorgen. Auf den Dächern werden Scharfschützen positioniert.

Sarg wird zu Wellington Arch gebracht

Der Sarg der am 8. September im Alter von 96 Jahren verstorbenen Queen wird am Montag in mehreren aufwendig choreografierten Prozessionen von der Abbey zum Wellington Arch gebracht und nach einer Überführung per Leichenwagen nach Windsor in die St.-Georges-Kapelle des dortigen Schlosses. In einer Seitenkapelle der Kirche findet die Queen am Abend ihre letzte Ruhestätte an der Seite ihres im vergangenen Jahr gestorbenen Ehemannes Prinz Philip.

Staatsbegräbnis Höhepunkt der Trauerperiode

Das Staatsbegräbnis ist der Höhepunkt einer Trauerperiode mit einem Programm, das seit Jahrzehnten bis ins Detail vorbereitet wurde. Nachdem die Queen am 8. September auf ihrem schottischen Landsitz Schloss Balmoral gestorben war, wurde der Sarg zunächst nach Edinburgh gebracht. Seit Mittwoch war der Sarg in der Westminster Hall für Trauernde zugänglich.

(Quelle: APA)