Wie die "New York Times" erst kürzlich berichtete, soll sich das Weiße Haus bereits im Vorjahr bei der Gouverneurin von South Dakota, Kristi Noem, über die Vorgehensweise zur Aufnahme von weiteren Köpfen am Mount Rushmore erkundigt haben.

Trump selbst dementierte am Montag entsprechendes Vorhaben und bezeichnete den Zeitungsbericht als "Fake News". Obwohl: Abgeneigt dürfte er nicht sein. Immerhin sprach er von "einer guten Idee".

This is Fake News by the failing @nytimes & bad ratings @CNN. Never suggested it although, based on all of the many things accomplished during the first 3 1/2 years, perhaps more than any other Presidency, sounds like a good idea to me! https://t.co/EHrA9yUsAw