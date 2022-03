Der Tag, der für Tonia alles verändern sollte, beginnt mit schrillem Sirenenlärm. Es ist Donnerstag, der 24. Februar. Zunächst lässt sich das grelle Geräusch nicht eindeutig zuordnen, vielleicht kommt es aus der nahegelegenen Schule? Aber Tonia weiß es sofort: Der Krieg ist gekommen. „Kennst du das Gefühl, wenn du willst, dass etwas unter keinen Umständen passieren soll, du aber realisierst, dass es das gerade tut?“, beschreibt die 26-jährige Künstlerin ihre Gedankenwelt in diesem Moment. Tonia spricht gut Englisch, sie nimmt uns im Telefonat mit in ihre Gefühls- und Gedankenwelt der ersten Kriegstage. An einigen Stellen sprudelt es nur so heraus aus der jungen Frau, zu tief gingen die vergangenen Tage.

Ukrainerin erzählt von ihrer Flucht

Als klar ist, dass Russlands Invasion auf die Ukraine begonnen hat, dreht sich Tonias Gedankenkarussell. „Ich begann zu zittern und habe mich unwohl gefühlt.“ Tonia handelt: „Zum Glück besitze ich ein Auto. Damit bin ich sofort zum Tanken gefahren, aber die Tankstelle war bereits voller Autos.“ Nach stundenlangem Anstehen ist ihr Pkw vollgetankt, Tonia beginnt Flaschen mit Trinkwasser zu füllen und beratschlagt sich mit ihren engsten Freunden, was als nächsten zu tun sei. Ihre Freunde entscheiden sich dazu, in ihrer Heimstadt Lwiw – zu Deutsch Lemberg – zu bleiben, Tonia, deren Freund Deutscher ist, will das Land verlassen. „Mein Freund hat die Gefahr der Situation schneller erkannt als ich. In der Ukraine haben wir bis zum Schluss geglaubt, dass es keinen Krieg geben wird. Die Nachrichten in Westeuropa und in der Ukraine sind sehr unterschiedlich“, erzählt die Ukrainerin.

Gemeinsam mit vier Bekannten und einem Hund verlässt Tonia am Abend des ersten Kriegstages Lwiw im Westen der Ukraine, knapp 80 Kilometer von der polnischen Grenze entfernt. Seit einigen Jahren lebt Tonia in Lwiw, ihre Heimstadt ist Odessa im Süden des Landes, nahe der Krim. Dort befinden sich weiterhin auch ihr Vater und ihre Großmutter, die sich weigern die Stadt, die schon bald Kriegsgebiet werden könnte, zu verlassen.

54 Stunden im Auto

Tonia Flucht aus der Ukraine wird eine lange, erschöpfende Reise. Als sie an der polnischen Grenze ankommen, beträgt die Schlange an Fahrzeugen bereits rund 15 Kilometer. „Niemand war auf so etwas vorbereitet“, erklärt sie. Mittlerweile organisieren sich Flüchtende in Handychats, um zu eruieren, an welcher Grenze die Schlange gerade am kürzesten war, erzählt Tonia. 54 Stunden vergehen von Zeitpunkt ihrer Abreise bis zu dem Moment, wo sie die Grenze passieren können. „Viele Menschen sind an der Grenze sehr müde, weil sie bereits stundenlang gefahren sind, viele schlafen daher, während sie warten, die Grenze passieren zu können.“ Tonia und ihre Bekannten haben Glück, immerhin mit einem Auto unterwegs zu sein. „Viele Menschen waren zu Fuß hergekommen und mussten stundenlang warten. Sie hatten kaum etwas bei sich, kein Essen, Trinken oder etwas, dass ihnen Unterschlupf hätte bieten können.“

Über Polen reist Tonia nach Berlin und später weiter nach Schleusingen, einer deutsche Kleinstadt in Thüringen. Dort lebt die Familie ihres Freundes, Tonia kann hier bleiben. „Ich habe hier Freunde und Bekannte, andere Flüchtlinge haben es aber nicht so gut.“ Die Ukrainerin sammelt aktuell Geld für ihre Heimstadt Odessa, versucht zu helfen, macht derzeit kaum etwas anderes. „Ich denke die ganze Zeit an den Krieg und versuche von Deutschland aus zu helfen“, erklärt sie. „Manchmal fühlt es sich noch immer unreal an und ich hoffe, dass ich gleich aus diesem Albtraum aufwachen werde.“

"Das Land war wie ein wachsender Garten"

Seit zwei Wochen tobt nunmehr der Krieg in Tonias Heimat. „Für mich ist es sehr schwer, mir vorzustellen, dass die Ukraine diesen Krieg nicht gewinnen wird.“ Die so häufig propagierte hohe Kampfmoral der Ukrainer:innen kann sie sich leicht erklären. „Das Land war wie ein wachsender Garten. Die Leute haben in den letzten Jahren so vieles geschaffen, für das sie nun kämpfen wollen – wie auch mein Vater.“

APA/AFP/Aris Messinis Ukrainische Soldaten nahe der Hauptstadt Kiew. Aufgenommen am 9,. März. Angriffe auf mehrere ukrainische Städte Bei der Evakuierung von Zivilisten aus belagerten Städten in der Ukraine hat es am Mittwoch erneut Zwischenfälle gegeben. Nach ukrainischen Angaben gab es wieder Angriffe auf mehrere Städte und …

Wie es für sie in Zukunft weitergeht, weiß Tonia nicht. In einer Woche wird sie 27 Jahre alt. Ihren Geburtstag wird sie in einem fremden Land, fernab der Heimat begehen.

Freiwillige helfen in Lwiw

Tonias Freundin Olha hat sich dazu entschieden, in Lwiw zu bleiben. Sie organisiert derzeit mit Freunden eine Suppenküche und Notunterkünfte für Flüchtlinge. „Wir haben ein vormaliges Fabrikgebäude gemietet, Matratzen gekauft und eine Notunterkunft errichtet“, erzählt Olha, die seit Kriegsbeginn rund um die Uhr ehrenamtlich arbeitet, für unser Telefonat schaufelte sie eigens etwas Zeit frei.

Privat Ohla (li.) bei der Essensausgabe.

Lwiw im Westen der Ukraine gilt als letzter großer und halbwegs sicherer Rückzugsort in der Ukraine. Täglich strömen tausende Menschen aus anderen Landesteilen in die rund 720.000 Bewohner:innen fassende Großstadt. „Unsere Stadt ist überflutet mit Flüchtlingen“, berichtet uns Olha auf Englisch im Telefongespräch.

"Innerhalb von 15 Minuten ist alles weg"

In sieben privaten Küchen werden täglich je 15 bis 18 Liter Suppe gekocht. „Wir haben zu dritt angefangen, jetzt sind wir 15“, erzählt Olha. Die Suppe und etwas Brot verteilen die Freiwilligen in den Notquartieren und am Hauptbahnhof. „Innerhalb von 15 Minuten ist alles weg.“ Kein Wunder:“ Die Menschen stehen draußen in der Kälte, oft sieben, acht Stunden lang.“ 30.000 bis 40.000 Menschen passieren den Hauptbahnhof täglich – diese Zahl habe ihr die Stadtverwaltung genannt, berichtet Olha.

Ukrainer:innen strömen nach Lwiw

Die Versorgung sei aktuell aber noch intakt. „Die Stadt und die Freiwilligengruppen sind mittlerweile gut organisiert.“ Engpässe gebe es selten, betont die 25-Jährige: „Manchmal ist es schwierig, bestimmte Produkte zu bekommen. Zum Beispiel findet man nicht jeden Tag genug Brot.“ Kritischer sei hier die Situation der Schlafplätze. „Es gibt keine Zimmer mehr, die die Menschen mieten könnten.“ Olha hat daher Flüchtlinge bei sich zu Hause aufgenommen.

Lwiw sei mittlerweile ein großer Sammelpunkt für Menschen aus Kiew, Charkiw, Cherson und anderen ukrainischen Städten, die vom Krieg erschüttert wurden. „Viele Menschen bleiben hier, viele wollen aber auch weiter“, erklärt Olha. Auf den überfüllten Bahnsteigen oder in den Notquartieren versuchen die freiwilligen Helfer:innen bei der Essensausgabe die Stimmung zu lockern. „Wir bemühen uns, die Menschen aufzumuntern und schreien Dinge wie: Kommt her, wir haben extra für euch ein ganz spezielles Essen gekocht!“

"Das ist mein Zuhause"

Manche Flüchtlinge würden den Helfer:innen bei einer heißen Tasse Tee ihre Geschichte erzählen, andere bedanken sich oder bleiben ganz für sich. „Viele der Menschen wirken sehr stark auf mich, sie lächeln, unterhalten sich oder schmieden Plänen für die Zukunft“, berichtet Olha.

Wie es für sie selbst weitergeht? „Heute bin ich recht optimistisch“, sagt Olha. „Gestern hatte ich Angst, dass ich das Land am Ende doch verlassen muss.“ Der Krieg ist auch in Lwiw omnipräsent, auch wenn die Waffen in der Westukraine noch schweigen. „Ich weiß, dass mein Land gerade einen großen Preis in diesem Konflikt zahlen muss.“ Selbst zur Waffe greifen würde die Ukrainerin nicht. Auch in einem besetzten Land zu leben, käme für sie nicht infrage. „Aber ich werde so lange bleiben, wie ich den Leuten hier helfen kann. Das ist mein Zuhause. Und ich möchte nicht, dass sich das jemals ändert.“

Wer für Olhas Freiwilligeninitiative spenden will:

Du kannst das Geld in Euro auf das WISE-Konto von Fabian Fratzscher überweisen. Er lebt in Deutschland und Österreich und ist ein guter Freund der Leute in Lwiw.

Kontoinhaber: Fabian Fratzscher

BIC: TRWIBEB1XXX

IBAN: BE84 9672 6804 9459

(Quelle: SALZBURG24)