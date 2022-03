Die USA und ihre Verbündeten antworteten mit harten Strafmaßnahmen auf das Vorgehen des russischen Präsidenten Wladimir Putin. Zwei Kriegswochen aus unterschiedlichen Perspektiven.

ASSOCIATED PRESS Große Zerstörung in der ukrainischen Stadt Mariupol. Russland mit "vollständiger Lufthoheit" über Ukraine Russland hat bei seinem Großangriff auf die Ukraine nach Angaben eines westlichen Geheimdienstvertreters die "vollständige Lufthoheit" über die Ukraine erlangt. Die Ukraine verfüge nun über …

Wie weit geht Putin?

Befürchtet wird vom Westen, von der Ukraine und auch von vielen Menschen in Russland, dass der Kremlchef versuchen könnte, mit den Streitkräften das gesamte Nachbarland zu besetzen. Militärexperten sind sich einig, dass dafür Hunderttausende Soldaten nötig wären. Putin selbst sagt, es gehe ihm nicht um eine Besetzung. Nach Berichten über Verluste und Probleme bei der Invasion erklärte er, dass alles nach Plan und auch im vorgesehenen Zeitrahmen laufe. Der Präsident bekräftigt immer wieder die Ziele der "militärischen Spezial-Operation", die nicht Krieg genannt werden darf in Russland. Demnach geht es ihm um eine "Entmilitarisierung" der Ukraine und um eine Säuberung der Führung in Kiew von "nationalistischen" und vermeintlich russlandfeindlichen Kräften.

Das sind Russlands Ziele:

Das russische Verteidigungsministerium teilte mit, dass bisher rund 2.500 ukrainische Militärobjekte zerstört worden seien. Kremlsprecher Dmitri Peskow betonte am Mittwoch erneut, dass die Ukraine für ein Ende des Kriegs die Regionen Luhansk und Donezk als unabhängige Staaten sowie die Zugehörigkeit der Schwarzmeer-Halbinsel Krim zu Russland anerkennen müsse. Verpflichten müsse sich die Ukraine auch, auf eine NATO-Mitgliedschaft zu verzichten. Moskau betont immer wieder, sich trotz des wachsenden Drucks der Sanktionen nicht vom Kurs abbringen zu lassen.

Selenskyi verspricht "Marshallplan" für Ukraine

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat sich mit Einsatz und Beharrlichkeit neuen Respekt in der Ukraine auch bei einstigen Gegnern erworben. Aktuell ist der frühere Schauspieler, der viele Jahre einen Präsidenten in einer Comedy-Serie spielte, der unumstrittene Anführer des Landes. Der 44-Jährige selbst entwirft in seinen täglichen Botschaften bereits Wiederaufbaupläne angesichts der Zerstörungen. "Es wird einen neuen Marshallplan für die Ukraine geben", versichert der Staatschef. Milliarden sollen - wie nach dem Zweiten Weltkrieg für Westeuropa - auch in die Ukraine fließen. "Wir haben standgehalten und wir wissen, wie wir unser Land wieder aufbauen werden", lautet seine Botschaft. Eine Kapitulation lehnt er kategorisch ab.

Millionen Menschen auf der Flucht

Nach Angaben des polnischen Grenzschutzes sind bereits mehr als 1,3 Millionen Flüchtlinge im Land eingetroffen. Unklar ist, wie viele in andere EU-Länder weiterreisen. Nach Beobachtungen des UN-Flüchtlingswerks (UNHCR) will eine überwiegende Mehrheit zunächst in Polen bleiben. Bereits seit vielen Jahren leben, arbeiten und studieren in Polen etwa 1,5 Millionen Ukrainer, und viele der jetzt Geflüchteten haben Verwandte in dem Nachbarland, bei denen sie unterkommen können. In der Bevölkerung gibt es eine überwältigende Hilfsbereitschaft. Viele stellen kostenlos Wohnraum bereit, andere helfen mit Sachspenden.

ASSOCIATED PRESS Zerstörung, Flucht und Leid bringt der Krieg in der Ukraine - Aufnahmen vom siebten Tag. Schon eine Million Menschen aus Ukraine geflohen Seit Beginn der russischen Invasion in die Ukraine sind bereits eine Million Menschen aus dem angegriffenen Land geflohen. Das teilte der UNO-Hochkommissar für Flüchtlinge, Filippo Grandi, in der …

USA beziehen klare Stellung

Präsident Joe Biden und seine Regierung warnten über Wochen in zunehmend dramatischer Tonlage und erstaunlicher Detailgenauigkeit vor der Invasion. Sie legten in ungewöhnlicher Weise Informationen der Geheimdienste offen – und lagen am Ende erschreckend richtig. Nach dem außenpolitischen Debakel beim Afghanistan-Abzug, das das Ansehen Bidens und der USA angekratzt hat, ist die Krise mit Russland nun eine Möglichkeit für ihn, Stärke zu zeigen. Die US-Regierung, die EU und andere westliche Partner haben beispiellose Sanktionen gegen Russland verhängt. Die Amerikaner schreiten voran. Auch die NATO-Partner demonstrieren große Geschlossenheit. Das Weiße Haus verbucht das vor allem als Bidens Verdienst und als Zeichen seiner Führung.

US President Joe Biden announces a ban on US imports of Russian oil and gas, March 8, 2022, from the Roosevelt Room of the White House in Washington, DC. - The announcement tightens unprecedented economic sanctions punishing Moscow over its invasion of Ukraine. The ban is partly a response to strong bipartisan pressure from Congress, despite the impact the announcement is likely to have on already soaring domestic gas prices. (Photo by Jim WATSON / AFP) Biden verhängt US-Importverbot für russisches Öl und Gas Als Reaktion auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine erlassen die USA ein Importverbot für Rohöl und Gas aus Russland. Das kündigte US-Präsident Joe Biden bei einem kurzfristig …

EU verhängt beispiellose Sanktionen

Wohl noch nie zuvor in ihrer Geschichte hat die Europäische Union so schnell und entschlossen scharfe Sanktionen verhängt. Das sei historisch, lobte US-Außenminister Antony Blinken jüngst den oft als zaudernd charakterisierten Partner. Offen ist, ob die EU den Kurs durchhalten kann. Sollten die russischen Angriffe auf ukrainische Städte noch grausamer und zerstörerischer werden, wird der Druck auf die EU steigen, bisher nicht genutzte Sanktionsoptionen zu nutzen. Dazu gehört ein Importverbot für russisches Öl und Gas. Dieser Schritt würde für Russland Einnahmeausfälle in Milliardenhöhe bedeuten, könnte aber gleichzeitig explodierende Energiepreise in der EU zur Folge haben.

APA/ROLAND SCHLAGER Wirtschaftsministerin Schramböck (ÖVP) und Wirtschaftsexperte Helmenstein bei der PK "Erste Einschätzungen zu Auswirkungen der EU-Sanktionen gegen Russland auf die österreichische Wirtschaft". Welche Folgen haben Russland-Sanktionen für uns? Die gegen Russland verhängten Sanktionen könnten Österreichs Wirtschaft um 0,4 bis 0,5 Prozent senken. Dabei sei aber kein Stopp von Lieferungen aus Russland, insbesondere von Gas, eingerechnet, …

Ukraine-Krieg für NATO Drahtseilakt

Für die NATO ist der Umgang mit Russlands Krieg ein Drahtseilakt. Auf der einen Seite will das stärkste Militärbündnis der Welt zeigen, dass es das Partnerland Ukraine nicht im Stich lässt. Auf der anderen Seite macht es deutlich, dass es nicht bereit ist, durch militärisches Einschreiten einen dritten Weltkrieg zu riskieren.

Neumayr Ex-Vizekanzler Erhard Buskek (ARCHIVBILD) "Ukraine-Krieg hat Dimension, Weltkrieg zu werden" "Ein bissl aufwachen tät' uns gut": Der ehemalige österreichische Vizekanzler Erhard Busek (ÖVP) geht mit Europa hart ins Gericht. Der Krieg Putins in der Ukraine habe die Dimension, ein Weltkrieg …

"Wir haben als NATO-Verbündete die Verantwortung, eine Eskalation dieses Krieges über die Ukraine hinaus zu verhindern, denn das wäre noch gefährlicher, verheerender und würde noch mehr menschliches Leid verursachen", sagte jüngst NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg. Ob das gelingt, ist offen, da etliche NATO-Staaten die ukrainischen Streitkräfte auf Basis von bilateralen Vereinbarungen mit Waffen unterstützen. Niemand könne genau vorhersagen, wie Putin reagieren werde, wenn ihm gesagt werde, dass Dutzende seiner Panzer in der Ukraine durch deutsche Panzerabwehrwaffen eliminiert würden, heißt es in Bündniskreisen. Das alles sei ein Ritt auf der Rasierklinge.

(Quelle: APA)