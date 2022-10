"Wenn Sie mich fragen, wer auf der Krim oder in Belgorod etwas in die Luft sprengt, dann sage ich Ihnen im Privaten, ja das waren wir", sagte Kuleba in dem Telefonat, das am Freitag in russischen Medien weit verbreitet wurde. Der russische Anrufer hatte sich als Ex-Botschafter der USA in Moskau, Michael McFaul, ausgegeben.

APA/AFP/SECURITY SERVICE OF UKRAINE Explosion auf der Krim-Brücke am Samstag, 8. Oktober 2022. Teile von Krim-Brücke nach Explosion eingestürzt Teile der strategisch wichtigen Krim-Brücke, die die annektierte Halbinsel mit dem russischen Festland verbindet, sind nach einer Explosion eingestürzt. Nach offiziellen Angaben soll es drei Tote …

Russland macht Ukraine für Explosion verantwortlich

In Russland wird die Ukraine für die Explosion auf der Krim-Brücke verantwortlich gemacht. Kiew hat sich offiziell nicht dazu bekannt. Kulebas Aussage dürfte in Moskau aber als Schuldgeständnis auch für die Beschädigung der Brücke gewertet werden. Gleichzeitig sagte Kuleba auch, dass die Gegenoffensive im Süden der Ukraine in enger Abstimmung mit den USA erfolgt sei. Russland wirft der NATO vor, Kriegspartei in der Ukraine zu sein.

HANS PUNZ Michael Ludwig verkündete, dass Wien seiner strengeren Schiene treu bleibt. Wiens Bürgermeister Ludwig fällt auf Fake-Klitschko hinein Opfer eines falschen Vitali Klitschko ist Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) dieser Tage geworden. Bei einem Video-Gespräch ist es zu einer Täuschung gekommen. Kiews Bürgermeister selbst hat …

Auch Wiens Bürgermeister wird Opfer von Fake-Anrufern

Der Fake-Anruf wurde vom gleichen Komiker-Paar organisiert, das Anfang des Sommers mehrere Bürgermeister in EU-Hauptstädten glauben ließ, mit Kiews Bürgermeister Witali Klitschko zu reden. Zu den Opfern des Telefonstreichs gehörte auch der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) reingelegt. Bei einem Videogespräch mit Ludwig hatte sich der Anrufer als Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko ausgegeben.

Alexej Stoljarow und Wladimir Kusnezow alias "Vovan und Lexus" sind in Russland seit Jahren bekannt dafür, Politiker und andere internationale Promis mit Fake-Anrufen hereinzulegen. Vor geraumer Zeit räumten sie nach ARD-Angaben in einem "Kontraste"-Interview ein, für eine Internetplattform zu arbeiten, die dem russischen Staatskonzern Gazprom gehört.

