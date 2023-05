Einen Tag vor den Feierlichkeiten zum Sieg der Roten Armee gegen Nazi-Deutschland hat das russische Militär die Ukraine erneut mit einer groß angelegten Angriffswelle überzogen. Dabei sind nach Angaben des Generalstabs der ukrainischen Armee wieder Zivilisten getötet worden. Allein in der Nacht zum Montag seien 16 Raketenangriffe gezählt worden, vor allem auf die Städte Charkiw, Cherson, Mykolajiw und die Region Odessa. Auch Kiew wurde erneut attackiert.

Gesicherte Opferzahlen lagen zunächst nicht vor. In Bachmut in der Ostukraine intensivierte Russland demnach den Beschuss. "Die Russen hoffen immer noch, die Stadt bis zum 9. Mai zu erobern", sagte General Oleksandr Syrskyj.

Moskau feiert Parade an Gedenktag

In Moskau liefen die Vorbereitungen für die Militärparade, mit der am Dienstag der Sieg der Roten Armee über Nazi-Deutschland 1945 gefeiert werden soll. Die bedingungslose Kapitulation der deutschen Wehrmacht trat am 8. Mai 1945 um 23.01 Uhr in Kraft, nach Moskauer Zeit war da schon der 9. Mai angebrochen. Als Zeichen des Bruchs mit Russland will der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj den 8. Mai zum offiziellen Feiertag in der Ukraine machen. Der 9. Mai soll zum Europatag werden.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen wird am Dienstag nach Kiew reisen, wie die Brüsseler Behörde mitteilte. Dort treffe sie mit Selenskyj zusammen. Der Besuch am Europatag bekräftige "die unerschütterliche Unterstützung der EU für das Land".

Symbolträchtige Feier in Russland

Die Feierlichkeiten in Moskau gelten dieses Jahr als besonders symbolträchtig, auch weil weite Teile der Roten Armee aus Ukrainern bestand. Die Sprecherin des Außenministeriums in Moskau, Maria Sacharowa, sagte, mit der Verlegung des Feiertags auf den 8. Mai verrate Selenskyj die Erinnerung an die Ukrainer, die gegen die Nazis gekämpft hätten. "Was ist schlimmer als ein Feind? Ein Verräter! Das ist Selenskyj, die Verkörperung von Judas im 21. Jahrhundert", sagte Sacharowa. Gemessen an der Bevölkerungszahl war der Blutzoll der Ukrainer im Zweiten Weltkrieg höher als jener in Russland.

Der russische Präsident Wladimir Putin hatte die Invasion in der ehemaligen Sowjet-Republik mit dem Ziel begründet, dort angeblich eine Art neuen Faschismus bekämpfen zu wollen. Die Regierung in Kiew und ihre Verbündeten weisen dies als Vorwand zurück und werfen Russland vor, einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg gegen das Nachbarland zu führen. Die Regierung in Moskau spricht von einer "militärischen Spezialoperation".

Tote und verwundete Ukrainer durch Luftangriffe

Der ukrainische Generalstab erklärte Montagfrüh in seinem täglichen Lagebericht: "Leider gibt es tote und verwundete Zivilisten." Bei der jüngsten Angriffswelle seien Wohnhäuser und zivile Infrastruktur beschädigt worden. Nach Angaben des Bürgermeisters von Kiew, Vitali Klitschko, steuerten die russischen Streitkräfte auch insgesamt 60 Kamikaze-Drohnen iranischer Bauart gegen ukrainische Ziele, darunter 36 auf die Hauptstadt. Alle Flugobjekte seien von der Ukraine abgeschossen worden. Bereits am Sonntag wurden 61 Luftangriffe sowie 52 Attacken aus Raketensystemen auf Stellungen der ukrainischen Armee und bewohnte Gebiete gezählt.

Bei der jüngsten Angriffswelle ertönte stundenlang Luftalarm in etwa zwei Dritteln des Landes. Bei Luftangriffen auf Kiew wurden laut Klitschko mindestens fünf Menschen verletzt. In der Schwarzmeer-Hafenstadt Odessa geriet ukrainischen Angaben zufolge ein Lebensmittellager nach russischem Beschuss in Brand. Acht Orte in der Region Sumy im Nordosten standen nach Militärangaben ebenfalls unter verstärktem russischen Beschuss. In zwei Dörfern der südukrainischen Region Cherson wurden durch russische Artillerie nach ukrainischen Angaben acht Menschen verletzt.

Russische Angriffe auch im Südosten der Ukraine

Auch in der Region Saporischschja im Südosten des Landes waren laut Medienberichten Explosionen zu hören. Ein von Russland dort installierter Vertreter sagte, die russischen Kräfte hätten ein Vorratslager und Stellungen der Ukrainer in der Kleinstadt Orichiw getroffen. Die Darstellungen zum Kampfgeschehen konnte Reuters unabhängig nicht überprüfen. Beobachter werten die wieder verstärkten russischen Luftangriffe als Vorbereitung auf die erwartete Frühjahrsoffensive der Ukraine.

Kernkraftwerk Saporischschja evakuiert

Russland bestätigte unterdessen die Evakuierungen in Gebieten um das Kernkraftwerk Saporischschja. Mehr als 1600 Menschen, darunter 660 Kinder, seien aus den umliegenden Gebieten von Europas größtem AKW zum provisorischen Unterbringungszentrum in Berdjansk gebracht worden, teilte der von Moskau eingesetzte Gouverneur des von Russland kontrollierten Teils der Region Saporischschja, Jewgeni Balizki, auf Telegram mit. Berdjansk ist eine südostukrainische Hafenstadt am Asowschen Meer, die seit den ersten Tagen des russischen Einmarsches im Februar 2022 besetzt ist.

In dem seit Monaten besonders hart umkämpften Bachmut im Osten der Ukraine verschärfte Russland sein Vorgehen an der Front. Die russische Söldnertruppe Wagner hatte zuvor ihren angedrohten Rückzug aus der Stadt aufgegeben. Die russischen Streitkräfte würden modernere Ausrüstung einsetzen und ihre Truppen umgruppieren, sagte General Syrskyj, der ukrainische Befehlshaber der Bodentruppen, nach einem Besuch an der Front. Die ukrainischen Streitkräfte würden alles tun, um die Eroberung Bachmuts durch Russland zu verhindern.

(Quelle: APA)