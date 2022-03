Russland selbst blieb der Verlesung der Entscheidung im Friedenspalast fern. Die Gewalt müsse sofort enden, sagte die Präsidentin des Gerichtes, Joan Donoghue. Dieser Einsatz führe zu unzähligen Toten und Verletzten. Zudem müsse die Regierung in Moskau dafür sorgen, dass andere von ihr kontrollierte oder unterstützte Kräfte diese Operationen nicht fortführten. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj schrieb auf Twitter von einem "kompletten Sieg" seines Landes vor dem Gericht und verlangte von Russland, die Anordnung sofort umzusetzen. Eine Stellungnahme der Regierung in Moskau lag vorerst nicht vor. Putin hatte am Mittwoch in einer Rede verkündet, die Ukraine nicht besetzen zu wollen.

Die Entscheidung des Gerichtshofes ist das erste Urteil eines internationalen Gerichtes nach der Invasion Russlands vor knapp drei Wochen. Die Ukraine hatte das Dringlichkeitsverfahren angestrengt und Sofortmaßnahmen gegen Russland gefordert. Der Klage gab das Gericht nun statt.

Urteil für Russland eigentlich bindend

Das Urteil ist zwar bindend. Doch Experten bezweifeln, dass Moskau sich an eine Anordnung halten wird. Auch die Anhörung am 7. März hatte Russland bereits boykottiert. Das Gericht besitzt keine Machtmittel, um einen unterlegenen Staat zu zwingen, ein Urteil umzusetzen. Das Urteil kann aber internationale Signalwirkung haben und den Druck auf Moskau erhöhen.

Grundlage der Klage ist die Völkermord-Konvention von 1948. Die Ukraine wirft Russland vor, die Konvention als Rechtfertigung für den Krieg zu missbrauchen. Präsident Wladimir Putin hatte erklärt, dass Russen in der Ostukraine vor einem Völkermord geschützt werden müssten - hatte aber keine Beweise vorgelegt. Es ist nur eine vorläufige Entscheidung. In der Grundsache wird erst nach dem Hauptverfahren geurteilt, das kann Jahre dauern.

NATO will Truppen aufstocken

Wegen des russischen Angriffs auf die Ukraine zeichnet sich eine dauerhafte Aufstockung der NATO-Truppen in den östlichen Bündnisländern ab. Bündnis-Generalsekretär Jens Stoltenberg sagte am Mittwoch nach einem Sondertreffen der NATO-Verteidigungsminister in Brüssel, nötig seien "erheblich mehr Truppen im östlichen Teil der Allianz mit höherer Bereitschaft". Nach seinen Worten beauftragten die NATO-Staaten die Militärführung mit der Ausarbeitung konkreter Pläne.

Den polnischen Vorstoß für eine "Friedensmission" der NATO in der Ukraine lehnten die Mitgliedsländer nach Angaben Stoltenbergs ab. "Die Verbündeten sind sich einig, dass die NATO keine Land- oder Luftstreitkräfte in die Ukraine entsenden sollte", sagte Stoltenberg.

Ukraine-Krieg habe dauerhafte Konsequenzen

Bereits zuvor hatte der NATO-Generalsekretär die Einschätzung geäußert, Russlands Invasion in der Ukraine werde dauerhafte Konsequenzen für das Verteidigungsbündnis haben. "Sie wird unser Sicherheitsumfeld verändern, und sie wird langfristige Folgen für alle NATO-Alliierten haben", sagte der Norweger am Rande des Verteidigungsministertreffens in der Bündniszentrale.

Stoltenberg verwies dabei erneut darauf, dass in Reaktion auf den Krieg mittlerweile mehrere Hunderttausend Soldaten aus den Bündnisstaaten in erhöhte Alarmbereitschaft versetzt wurden. Darunter seien 100.000 US-Soldaten in Europa und rund 40.000 Soldaten unter direktem NATO-Kommando. Unterstützt würden die Truppen von Luft- und Seestreitkräften, sagte Stoltenberg.

Was, wenn ein NATO-Mitglied angegriffen wird?

Thema ist seinen Angaben zufolge nun die langfristige Anpassung des Bündnisses. Dabei gehe es darum, die Abschreckung und Verteidigung weiter zu stärken und jegliche Möglichkeit von Fehlkalkulationen bezüglich der Verteidigungsbereitschaft der NATO auszuschließen. "Die NATO trägt die Verantwortung dafür, dass diese Krise nicht über die Ukraine hinaus eskaliert", sagte er.

US-Verteidigungsminister Lloyd Austin machte deutlich, dass die USA im Fall eines russischen Angriffs auf einen europäischen Bündnispartner ihrer Beistandsverpflichtung nach Artikel 5 des NATO-Vertrags nachkommen würden. Die Verpflichtung der USA gegenüber Artikel 5 sei eisern, sagte er. Das habe auch US-Präsident Joe Biden wiederholt gesagt.

FPÖ stellt Anfrage zu Kriegsbeteiligung

Die FPÖ hat am Mittwoch eine parlamentarische Anfrage an Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) gestellt, um zu erfahren, "wie er und die Bundesregierung mit den Anwerbemöglichkeiten für die 'Internationale Legion der Ukraine' auch an der ukrainischen Botschaft in Wien umgehen". Österreich sei neutral, "jeglicher militärischer Dienst für einen anderen Staat hat den Verlust der Staatsbürgerschaft zur Folge", betonte der NR-Abgeordnete Christian Hafenecker.

Weiters will Hafenecker wissen, ob und wie viele Personen aus Österreich sich für die Kriegsteilnahme in der Ukraine entschlossen hätten und welche Maßnahmen dagegen eingeleitet würden. Grundsätzlich müsse dieser verurteilenswerte Krieg, der unermessliches Leid über die Menschen bringe, schnellstmöglich am Verhandlungstisch beendet werden, so Hafenecker.

"Ausländische Botschaften in Österreich haben auch die österreichischen Gesetze zu beachten. Dazu zählt das Verbot, in Österreich Freiwillige für den Wehrdienst einer Kriegspartei anzuwerben", hieß es in einer Stellungnahme des Außenministeriums. "Bei freiwilligem Eintritt in den Militärdienst eines fremden Staates oder Teilnahme an Kampfhandlungen im Ausland droht der Verlust der österreichischen Staatsbürgerschaft."

Ukraine wirbt um Freiwillige

Das Ministerium habe sofort nach Bekanntwerden der Vorgänge die Ukrainische Botschaft aufgefordert, jegliche Anwerbung eines Freiwilligenkorps zu unterlassen. "Die Ukrainische Botschaft ist dem auch umgehend nachgekommen und hat entsprechende Beiträge auf ihren Social Media Kanälen gelöscht", hieß es aus dem Außenministerium.

"Dass das Anwerben ausländischer Söldner zu einem Ende des Krieges beiträgt, ist mehr als zweifelhaft. Ich erwarte mir daher in der Anfragebeantwortung vom Außenminister eine dementsprechend klare Positionierung, die auch dem Wesen unserer immerwährenden Neutralität entspricht", forderte FPÖ-Abgeordnete Hafenecker zuvor.

