Der örtliche Sender KHON berichtete am Samstag (Ortszeit), die Yoga-Lehrerin und Physiotherapeutin sei Joggen gegangen und habe sich dabei verirrt. Sie habe sich im Dschungel unter anderem von Beeren und Guaven ernährt.

FOUND ALIVE! Hiker Amanda Eller was miraculously found in an Hawaiian forest after going missing two weeks ago, and just spoke about her experience from her hospital room. STORY: https://t.co/4S4hSC3HjE pic.twitter.com/DIWe0Agcmw — FOX 13 Tampa Bay (@FOX13News) 25. Mai 2019

Viele suchten nach Eller

Zahlreiche Menschen hatten sich auf die Suche nach Eller gemacht, nachdem sie vermisst gemeldet worden war. Freunde richteten eine eigene Facebook-Seite ein. Am Freitag wurde die 35-Jährige von einer Suchmannschaft in einem Hubschrauber entdeckt - fast in letzter Minute. KHON berichtete, der Hubschrauber habe nur noch wenig Treibstoff gehabt, als die Suchmannschaft Eller entdeckte.

Amanda Eller, who miraculously survived after being lost in the woods in Maui, Hawaii, was found on Friday. For the first time she shares the story of her survival. @mollymhunter has the details. pic.twitter.com/NaEGkdZzVl — TODAY (@TODAYshow) 26. Mai 2019

Eller in "erstaunlich guter Verfassung"

Auf einem Video ist zu sehen, wie Eller von begeisterten Helfern in einen Rettungskorb gesetzt und zum Hubschrauber hochgezogen wird - sie ist dabei barfuß. KHON berichtete, Eller habe in einer Nacht ihre Schuhe ausgezogen, um sie zu trocknen. Als es dann geregnet habe, seien ihre Schuhe davongespült worden.

Ellers Mutter sagte nach Angaben von KHON, ihre Tochter sei angesichts der Tage im Dschungel in "erstaunlich guter Verfassung". Die behandelnde Ärztin berichtete, Eller habe eine Fraktur im Bein und Verbrennungen durch die Sonne. "Ich kann nicht glauben, dass sie mit dieser Art von Fraktur getan hat, was sie getan hat. Aber sie wird sich davon erholen." Laut Sender CNN hat Eller in den 17 Tagen im Dschungel rund sieben Kilogramm abgenommen.

Two of the men who helped rescue Amanda Eller, who was lost in the wilderness for 17 days in Hawaii, joined me to describe their heroic rescue ???????????? pic.twitter.com/rvyep2digz — Ana Cabrera (@AnaCabrera) 26. Mai 2019

"Hatte Zeiten der totalen Angst"

Eller sagte in dem Video nach ihrer Rettung: "Es gab Zeiten der totalen Angst und des Verlustes." Zwischenzeitlich habe sie aufgeben wollen. "Es lief auf eine Frage von Leben oder Tod hinaus, und ich musste mich entscheiden. Und ich entschied mich für das Leben. Ich wollte nicht den einfachen Ausweg nehmen, auch wenn das für mich mehr Leid bedeutete." Eller dankte den vielen Menschen, die nach ihr suchten. "Das wärmt mein Herz."

(Quelle: Apa/Dpa)