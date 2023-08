Einige der Polit-Schwergewichte entkamen dem Gefängnis durch bedingte Strafen, Verjährung oder auch Flucht.

ANDREJ BABIŠ - Dem tschechischen Regierungschef (2017-21) wurde Betrug mit EU-Fördergeldern im Zusammenhang mit dem Wellnessresort "Storchennest" vorgeworfen. Der Milliardär soll sich im Jahr 2008 EU-Subventionen für das Projekt erschlichen haben. Die Ermittlungen überschatteten die Amtszeit des liberalpopulistischen Politikers, zur Anklage kam es aber erst ein halbes Jahr nach seiner Abwahl, im März 2022. Der Prozess begann im September 2022 und lief parallel zu den Bemühungen des Chefs der Partei ANO, bei der Präsidentschaftswahl ein politisches Comeback zu schaffen. Wenige Tage vor dem Urnengang wurde Babiš im Jänner 2023 freigesprochen, der Comebackversuch scheiterte aber.

SILVIO BERLUSCONI - Die Liste der Verfahren, Anklagen und Urteile gegen den im Juni verstorbenen mehrmaligen italienischen Regierungschef (1994-95, 2001-06, 2008-11) war lang. Wegen Bestechung, Bilanzfälschung, Steuerbetrug, Amtsmissbrauch und auch wegen Sex mit Minderjährigen kam es zu 34 Prozessen gegen den Medienzaren. Ein einziges Mal im Jahr 2013 wurde er rechtskräftig verurteilt. Dies führte zu seinem Ausschluss aus dem Parlament. Wegen seines hohen Alters musste er aber nicht ins Gefängnis, sondern konnte seine Strafe mit zehn Monaten Sozialdienst in einem Seniorenheim abbüßen. In den anderen Fällen schmetterten Berlusconis Anwälte entweder erstinstanzliche Schuldsprüche ab oder die Vorwürfe gegen ihn verjährten. Dies gilt auch für den letzten Prozess im vergangenen Februar, bei dem der Medienmagnat wegen des Verdachts der Zeugenbestechung freigesprochen wurde.

VLAD FILAT - Der liberaldemokratische moldauische Regierungschef (2009-13) wurde im Jahr 2016 zu einer neunjährigen Haftstrafe verurteilt, weil er in das Verschwinden von rund einer Milliarde Euro aus dem Bankensystem seines Landes verwickelt gewesen sein soll. Filat wurde im Oktober 2015 in Untersuchungshaft genommen, direkt nach der Aufhebung seiner parlamentarischen Immunität durch die Volksvertretung in Chisinau.

CRISTINA FERNANDEZ KIRCHNER: Die frühere Präsidentin (2007-2015) und aktuelle Vizepräsidentin Argentiniens wurde Ende 2022 zu sechs Jahren Haft verurteilt. Das Gericht sprach die heute 70-Jährige der Veruntreuung öffentlicher Mittel schuldig. Zudem sperrten die Richter sie lebenslang für die Ausübung öffentlicher Ämter. Das erstinstanzliche Urteil ist aber nicht rechtskräftig. Kirchner und ihr inzwischen gestorbener Ehemann, Ex-Präsident Néstor Kirchner (2003-2007), sollen einem befreundeten Bauunternehmer ohne Ausschreibung öffentliche Aufträge beschafft haben. Fernández Kirchner wies die Vorwürfe zurück und warf der Justiz vor, aus politischen Motiven gegen sie zu ermitteln.

NIKOLA GRUEVSKI - Der nordmazedonische Langzeitpremier (2006-16) musste sich in mehreren Strafverfahren wegen Korruption verantworten. 2018 wurde er rechtskräftig zu einer zweijährigen Haftstrafe verurteilt, setzte sich aber unmittelbar vor Haftantritt im November 2018 mit Hilfe ungarischer Diplomaten in das von seinem Parteifreund Viktor Orban regierte Ungarn, wo er politisches Asyl erhielt. Im April 2022 wurde er dann in Abwesenheit zu einer weiteren siebenjährigen Haftstrafe verurteilt, weil er sich 1,3 Millionen Euro an Parteispenden angeeignet haben soll.

JANEZ JANŠA - Der mehrmalige slowenische Regierungschef (2004-08, 2012-13 und 2020-22) verbrachte im Sommer 2014 mehrere Wochen im Gefängnis, nachdem er wegen Korruption im Zusammenhang mit dem Ankauf von finnischen Patria-Radpanzern durch die slowenische Regierung verurteilt worden war. Der Chef der konservativen Demokratischen Partei (SDS) wertete das Vorgehen der Justiz als politisch motiviert. 2015 ordnete das Verfassungsgericht wegen Verfahrensmängeln eine Neuaufrollung des Prozesses an, zu dem es aber wegen Verjährung nicht mehr kam. Janša war schon als Student im Jahr 1988 im Gefängnis gesessen. Der von der damaligen jugoslawischen Militärjustiz gegen ihn geführter Prozess wegen Geheimnisverrats galt als wesentlicher Anstoß für die slowenische Unabhängigkeitsbewegung.

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA: Der erste linksgerichtete Präsident Brasiliens (2003-2011) wird 2017 von Richter Sergio Moro wegen Bestechlichkeit und Geldwäsche zu neuneinhalb Jahren Haft verurteilt. Er soll der Baufirma OAS Verträge mit dem staatlichen Ölkonzern Petrobras vermittelt und dafür ein Luxusapartment bekommen haben. Lula kommt ins Gefängnis. 2019 wird er zudem für schuldig befunden, Renovierungsarbeiten an seinem Bauernhaus im Austausch für Petrobras-Aufträge angenommen zu haben. 2021 hebt das Oberste Gericht die Entscheidung auf. Neben Verfahrensmängeln wird konstatiert, dass Richter Moro, der später vom rechtsradikalen Präsidenten Jair Bolsonaro zum Justizminister gemacht wurde, "voreingenommen" gewesen sei. 2022 wird Lula erneut zum Präsidenten Brasiliens gewählt.

BENJAMIN NETANYAHU - Der israelische Langzeitpremier (1996-99, 2009-21, seit 2022) feierte im Vorjahr sein zweites politisches Comeback, doch seine juristischen Probleme ist er noch nicht los. Seit Mai 2020 wird dem konservativen Politiker wegen Bestechung, Betrugs und Rechtsbruchs der Prozess gemacht. Das Verfahren verzögerte sich wegen der Coronapandemie. Kritiker werfen dem "Crime Minister" vor, sich seiner Probleme durch eine tiefgreifende Justizreform entledigen zu wollen, die dem von Netanyahus Koalition kontrollierten Parlament die Möglichkeit gäbe, Gerichtsurteile aufzuheben.

EHUD OLMERT - Der Vorgänger Netanyahus (2006-09) war der erste israelische Regierungschef, dem der Prozess gemacht wurde. Olmert wurden in dem 2009 begonnenen Verfahren Betrug, Fälschung von Unterlagen, Vertrauensbruch und Steuerhinterziehung vorgeworfen. Es folgten Schuldsprüche in den Jahren 2012, 2014 und 2015. Das letzte Urteil lautete auf acht Monate Haft und acht weitere auf Bewährung. Seine Haftstrafe trat Olmert im Jahr 2016 an.

PARK GEUN-HYE: Die südkoreanische Präsidentin Park Geun-hye (2013-2017) wurde wegen Vorwürfen der Korruption und Machtmissbrauch erst ihres Amts enthoben und später zu über 20 Jahren Haft verurteilt. Die Tochter des früheren Diktators Park Chung-hee war Ende 2012 als erste Frau des Landes ins Präsidentenamt gewählt worden. Sie soll Schmiergelder von Großkonzernen wie Samsung angenommen haben. 2021 wurde sie im Rahmen einer groß angelegten Amnestie vorzeitig aus der haft entlassen. Bei der heute 71-Jährigen wurden auch gesundheitliche Probleme geltend gemacht.

VICTOR PONTA - Der rumänische Sozialdemokrat war im Herbst 2015 der erste amtierende Regierungschef (2012-15) der Europäischen Union, der unter Anklage stand. Gegen Ponta wurde wegen Geldwäsche und Steuerhinterziehung ermittelt. Der Jurist lehnte einen Rücktritt ab und versuchte die Staatsanwaltschaft mit umstrittenen Gesetzesänderungen in ihrer Arbeit zu behindern, was ihm auch massive EU-Kritik einbrachte. Anfang November 2015 trat Ponta dann doch zurück, nachdem ein Brand mit 64 Toten in einem Bukarester Nachtlokal Massenproteste ausgelöst hatte. Nachdem ihn das Oberste Gericht im Mai 2018 von den Vorwürfen freisprach, startete Ponta einen Comebackversuch. Bei der Europawahl 2019 errang seine Partei Pro Romania zwei Sitze, ein Jahr später scheiterte sie aber bei der nationalen Parlamentswahl. Ponta erklärte daraufhin seinen Rückzug aus der Politik.

NAJIB RAZAK - Der frühere malaysische Regierungschef (2009-18) wurde nach seiner Abwahl, bei der Korruptionsvorwürfe eine zentrale Rolle spielten, im Jahr 2020 wegen Machtmissbrauchs, Untreue und Geldwäsche zu einer zwölfjährigen Haftstrafe verurteilt. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass Razak Staatsgelder in Höhe von 500 Millionen Euro auf Privatkonten umgeleitet hat. Mehrere Einsprüche Razaks gegen das Urteil waren erfolglos, im Sommer des Vorjahres wurde dieses vom Obersten Gericht des asiatischen Staates bestätigt. Im März wurde mit Muhyiddin Yassin auch der Nachfolger Razaks wegen Korruption angeklagt.

IVO SANADER - Der kroatische Ministerpräsident (2003-09) wurde am 10. Dezember 2010 auf der Tauernautobahn in Salzburg verhaftet, nachdem seine parlamentarische Immunität in einem Korruptionsverfahren aufgehoben worden war. Der konservative Politiker, der in Innsbruck seinen Doktortitel der Philosophie gemacht hatte, verbrachte daraufhin mehrere Monate lang in österreichischer Auslieferungshaft, ehe er Mitte Juli 2011 in seine Heimat gebracht wurde. Nach Erkenntnissen der kroatischen Justiz schädigte er den Staat während seiner Regierungszeit um rund 200 Millionen Euro, unter anderem durch Provisionszahlungen seitens der Kärntner Hypo. In diesem Fall wurde er im Oktober 2022 freigesprochen, wegen einer anderen Korruptionsaffäre sitzt er seit 2019 im Gefängnis. Die in Prozessen seit dem Jahr 2012 verhängten Haftstrafen belaufen sich Medienberichten zufolge auf insgesamt 19 Jahre.

NICOLAS SARKOZY - Der konservative französische Ex-Präsident (2007-12) kämpft derzeit in Berufungsverfahren gegen das Gefängnis. Nach jahrelangen Ermittlungen wurde er im März 2021 wegen Bestechung und unerlaubter Einflussnahme zu drei Jahren Haft verurteilt, davon eines unbedingt. Im September folgte eine weitere einjährige Haftstrafe wegen illegaler Wahlkampffinanzierung. Im Juli 2014 war er als erster französischer Ex-Präsident im Zuge der Ermittlungen in Polizeigewahrsam genommen worden. Der erste verurteilte französische Spitzenpolitiker ist er nicht. Ex-Präsident Jacques Chirac erhielt 2011 wegen Veruntreuung und Vertrauensbruch in seiner Zeit als Pariser Bürgermeister eine Bewährungsstrafe von zwei Jahren. Auch die ehemaligen Premiers François Fillon, Alain Juppé und Edith Cresson wurden wegen verschiedener Vergehen verurteilt.

THAKSIN SHINAWATRA - Der thailändische Regierungschef (2001-06) wurde zwei Jahre nach seinem Sturz durch einen Militärputsch wegen Amtsmissbrauchs zu einer Haftstrafe verurteilt. Zu diesem Zeitpunkt war der schwerreiche Unternehmer bereits ins Ausland geflohen, blieb aber weiterhin graue Eminenz des von der armen Landbevölkerung getragenen politischen Lagers. Von 2011 bis 2014 war seine Schwester Yingluck thailändische Ministerpräsidentin, ehe das Militär neuerlich putschte. Bei den heurigen Wahlen im Mai gab es einen Erdrutschsieg der Opposition und nach langem Gezerre um die Regierungsbildung und dem Ausbremsen des eigentlichen Wahlsiegers Pita Limjaroenrat und seiner progressiven MFP wird die Pheu Thai-Partei Shinawatras wieder eine Mehrparteien-Koalition ohne Beteiligung der MFP anführen.

JOSÉ SOCRATES - Der portugiesische Regierungschef (2005-11) musste Ende 2014 für neun Monate in Untersuchungshaft. Gegen den sozialistischen Politiker wurde wegen Korruption, Steuerbetrug und Geldwäsche ermittelt. Im Oktober 2017 erfolgte die Anklageerhebung, im April 2021 gab ein Richter Grünes Licht für das Hauptverfahren. Dem wegen seines luxuriösen Lebensstils ins Gerede gekommenen Ex-Premier wird vorgeworfen, während und nach seiner Amtszeit 34 Millionen Euro angenommen zu haben.

DONALD TRUMP - Der frühere US-Präsident (2017-21) brüstete sich im Wahlkampf damit, dass er jemanden auf der Fifth Avenue erschießen könnte und darob keine Wähler verlöre. Kapitalverbrechen werden dem Immobilientycoon zwar keine zur Last gelegt, doch auf die leichte Schulter nehmen darf der Republikaner seine Justizprobleme nicht. Mittlerweile hat Trump bereits historische vier Anklagen am Hals - historisch, weil es das erste Mal ist, dass gegen einen Ex-Präsidenten der USA auf Bundesebene Anklage erhoben wurde. Anfang August wurde Trump erstmals wegen seiner Versuche angeklagt, den Wahlausgang nach seiner Niederlage gegen den Demokraten Joe Biden zu kippen und sich damit im Weißen Haus zu halten. Bei der zweiten diesbezüglichen Anklage in Georgia geht es um Vorgänge in dem Südstaat, wo Trump in einem berühmt gewordenen Telefonat Georgias Wahlleiter Brad Raffensperger aufforderte, die für einen Sieg in dem Bundesstaat nötigen 11.780 Wählerstimmen zu "finden". Politische Sprengkraft hat aber auch die Affäre um geheime Regierungsdokumente, die Trump nach seinem unfreiwilligen Abschied aus dem Weißen Haus beiseite geschafft hatte. Im April war er bereits im Zusammenhang mit Schweigegeldzahlungen an einen Pornostar auf Bundesstaaten-Ebene in New York angeklagt worden. Politische Brisanz haben alle Verfahren, weil sich Trump bei der Präsidentenwahl im November 2024 um eine Rückkehr ins Weiße Haus bemüht.

JULIA TYMOSCHENKO - Als Ikone der pro-westlichen "Orangenen Revolution" wurde sie Anfang 2005 ukrainische Regierungschefin, doch nach einer vernichtenden Wahlniederlage und einem Machtwechsel im Jahr 2010 landete sie im Gefängnis. Der pro-russische Präsident Viktor Janukowitsch ließ die "Gasprinzessin" zu einer mehrjährigen Haftstrafe wegen Amtsmissbrauchs verurteilen. Von August 2011 bis zum Umsturz nach den Euromaidan-Protesten im Februar 2014 saß sie in Haft. 2013 rügte der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) die Inhaftierung als "willkürlich und rechtswidrig", im Juni 2014 urteilte auch das ukrainische Höchstgericht, dass sich Tymoschenko beim Abschluss der Gasverträge zwischen dem ukrainischen Gasversoger Naftogaz und dem russischen Gaskonzern Gazprom keines Verbrechens schuldig gemacht habe.

(Quelle: APA)