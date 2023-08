Schlamm und Regen gehören zum Wacken-Festival in Schleswig-Holstein in Deutschland wohl genauso dazu wie das warme Dosenbier und harter Metal-Sound. Doch dieses Jahr hat das schlechte Wetter dem Gelände so stark zugesetzt, dass die Veranstalter Mittwochfrüh via soziale Medien einen kompletten Anreise-Stopp verkündeten. Schon am Vorabend hatten keine Autos mehr zufahren dürfen.

Regen sorgt für Anreise-Stopp bei Metal-Festival

„Aufgrund des Wetters wurde die vertretbare Besucherzahl für das Wacken Open Air 2023 erreicht“, heißt es heute etwa in einem Facebook-Posting der Veranstalter. Etwa 85.000 Menschen wurden bei der Metal-Sause ursprünglich erwartet. So viele dürften es nun aber nicht werden: Nur wer bereits ein Bändchen hat, darf in den kommenden Tagen am „Holy Ground“ in Wacken feiern. Es sei das erste Mal in der Geschichte des Festivals, dass diese Entscheidung getroffen werde, die Wetterlage lasse aber nichts anderes zu, betonen die Organisatoren.

Vollständiger Einlassstopp - Kapazitätsgrenze für das W:O:A erreicht Aufgrund des Wetters wurde die vertretbare... Gepostet von Wacken Open Air am Dienstag, 1. August 2023

Die Fans reagierten in den Kommentarspalten gemischt auf diese Neuigkeiten. Während sich die einen verständnisvoll zeigen und nach dem Motto „Sicherheit geht vor“ das Veranstalter-Team für die Entscheidung loben, ist manch anderer Metal-Head offenbar verärgert. Immerhin sei bereits seit Jahren bekannt, dass das Gelände bei viel Regen aufgeweicht wird. Man hätten deshalb bereits im Vorfeld alternative Parkmöglichkeiten in der Nähe organisieren müssen, findet etwa ein Facebook-User.

Motörhead-Frontmann Lemmy findet auf „Holy Ground“ letzte Ruhe

Für jene Festival-Gäste, die noch rechtzeitig ein Bändchen ergattern konnten, soll die Metal-Party trotz Anreise-Chaos um 11 Uhr endlich starten. Den Auftakt macht dabei die lokale Feuerwehrkapelle, später stehen unter anderem Metalqueen Doro Pesch und die deutsche Symphonic-Metal-Band Beyond the Black auf der Bühne. Erstmals soll das Festival in diesem Sommer vier Tage dauern. Auf neun Bühnen sind in dieser Zeit mehr als 200 Konzerte geplant - unter anderem von Größen wie Iron Maiden, Megadeth und Helloween.

Geplant ist außerdem, einen Teil der Asche des verstorbenen Motörhead-Frontmanns Lemmy Kilmister auf dem Festival-Gelände beizusetzen. Der 2015 verstorbene Musiker und zu Lebzeiten Live-Dauergast am Wacken Open Air soll "mit einem unvergesslichen Akt geehrt werden", wie die Veranstalter ankündigten. Begleitet werden die Feierlichkeiten von den Motörhead-Mitglieder Phil Campbell und Mikkey Dee.

Das Wacken-Festival

Das Wacken Open Air ist ein Metal-Festival, dass seit 1990 jährlich am ersten Augustwochenende auf dem „Holy Ground“ in der Gemeinde Wacken in Schleswig-Holstein stattfindet. Es ist eines der größten Heavy-Metal-Festivals weltweit und eine der größten Open Air-Veranstaltungen Deutschlands. Seit 2011 zieht es etwa 70.000 bis 85.000 Menschen pro Jahr zum Wacken-Festival.

