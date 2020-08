Am Montag meldete Indien 78.512 Neuinfektionen - mehr als jedes andere Land der Welt. Am Sonntag registrierte das Land mit 78.761 Ansteckungsfällen gar den weltweit höchsten Anstieg an einem Tag seit Ausbruch der Pandemie. So viele hat bisher kein anderes Land an nur einem Tag verzeichnet. Insgesamt haben sich in Indien rund 3,6 Millionen Menschen nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt. Allerdings ist die Todesrate in Indien niedriger als in den USA oder Brasilien. Insgesamt starben auf dem Subkontinent 64.469 Menschen an den Folgen des Coronavirus.

Höchste Infektionszahl in den USA

Mit knapp sechs Millionen verzeichneten die USA die höchste Zahl an Infektionen, gefolgt von Brasilien mit rund 3,9 Mio. Fällen. Die brasilianischen Behörden meldeten am Sonntag erneut 16.158 Neuinfektionen. Die Zahl der Corona-Toten erhöhte sich offiziellen Angaben zufolge um 566 auf 120.828. Die Zahlen aus Brasilien fallen am Sonntag tendenziell niedriger aus, da es in Teilen des Landes zu Verzögerungen bei der Auswertung der Testergebnisse kommt.

(Quelle: Apa/Ag.)