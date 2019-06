Ohne Label im Rücken und einer Do-It-Yourself-Mentalität die sich gewaschen hat, haben Our Last Night aus New Hampshire sich eine massive Fanbase erspielt und gängige Erfolgskonzepte in der Musikbranche ohne mit der Wimper zu zucken in Frage gestellt. Angefangen bei ihren Songs über die dazugehörigen Videos machen die vier Herren alles selbst und ihr ganz eigener Sound trägt sein Übriges zu ihrem Erfolg bei - und das schon seit 2004! Gleichzeitig haben sie ihren ganz eigenen Signature Sound in neue Sphären überführt.

Wir verlosen 2 x 2 Tickets für Our Last Night am 11.6.2019 im Rockhouse Salzburg.

Teilnahmeschluss ist Mittwoch, der 5. Juni 2019, 23.59 Uhr.

