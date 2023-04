Eine Zeit, in der wir sehr überlegt handeln sollten. Wichtig dabei ist, nicht die innere Balance zu verlieren. Finsternisse sind immer eine sehr transformative Zeit, also kannst du erwarten, dass der April einige Veränderungen und Verschiebungen in dein Leben bringen wird. Es könnte sich eine neue Gelegenheit ergeben, oder jemand Neues könnte in dein Leben treten. Aufgrund der Energien, die die Sonnenfinsternis in diesem Monat umgeben, ist es sehr wahrscheinlich, dass ein neues Kapitel in deinem Leben seinen Anfang findet. Der April 2023 bringt auch den ersten rückläufigen Planeten seit Jänner: Merkur wird am 21. April rückläufig.

Merkur kann eine Verlangsamung der kosmischen Energien bewirken und uns zum Nachdenken anregen. Da dies die erste Rückläufigkeit seit einigen Monaten ist, werden wir die Verschiebung deutlicher wahrnehmen. Dinge aus der Vergangenheit werden an die Oberfläche kommen, oder wir verspüren das Bedürfnis, innezuhalten, vor allem, wenn es darum geht, Entscheidungen zu treffen.

Am Ende des Monats befinden wir uns immer noch tief in den transformativen Eklipse-Energien, während wir uns auf die Skorpion-Mondfinsternis am 5. Mai zubewegen.

Die wichtigsten Daten im April

5. bis 7. April – „Waage-Vollmond“

Der Waage-Vollmond erreicht seine größte Fülle am 6. April 2023. Während des Waage-Vollmonds werden wir vielleicht ein Scheinwerferlicht auf unsere Beziehungen werfen und darauf, wie wir uns in ihnen zeigen wollen. Welche Beziehungen bringen unser Bestes zum Vorschein? Welche Beziehungen schwächen uns?

Der Vollmond kann genau das für uns erhellen. Vielleicht bekommen wir auch endlich das Vertrauen, loszulassen oder Beziehungen zu wechseln, die unserem höchsten Selbst nicht mehr dienen. Der Waage-Vollmond bringt Heilung!

11. bis 14. April 2023 – Sonne Konjunktion Jupiter in Widder – "Optimismus liegt in der Luft!“

Sonne und Jupiter treffen sich zu ihrem jährlichen „Get Together“. Dieses einmal im Jahr stattfindende Ereignis bringt eine wunderbare und expansive Energie in unser Leben. Jupiter vergrößert die Dinge in unserem Leben und lässt uns mit größerer Klarheit sehen und das große Ganze verstehen. Die Tage, an denen Jupiter und Sonne in einer Linie stehen, gelten auch als günstiger Zeitpunkt, um Vorsätze zu fassen. Vor allem, wenn sie in den Widder fallen, wird die Energie des Neubeginns besonders stark sein.

19 und 20. April – Totale Neumond-Sonnenfinsternis im Widder

Die totale Neumond-Sonnenfinsternis im Widder ist eines der größten Ereignisse des Jahres! Sonnenfinsternisse bedeuten in der Regel einen Neuanfang in der Entwicklung unserer Seelenreise. Da sie in den Widder fällt, das Zeichen, das mit Neuanfängen verbunden ist, wird diese Energie noch verstärkt. Diese Sonnenfinsternis ist sehr stark, wenn es darum geht, Vorsätze zu fassen, Ergebnisse zu visualisieren und nach Möglichkeiten zu suchen. Es beginnt auch ein neuer Zyklus, mit dem wir in den kommenden 18 Monaten arbeiten werden.

Achte um die Zeit der Finsternis herum darauf, welche Themen sich in diesen Tagen in deinem Leben zeigen, denn das kann dir Hinweise darauf geben, was sich in den folgenden Widder-Finsternissen entfalten wird. In dieser Finsternis steckt so viel "Neubeginn"-Energie, dass sie die Macht hat, unseren Lebensweg wirklich in eine völlig neue Richtung zu lenken. Sonnenfinsternisse bringen in der Regel einen gewissen Wandel, eine Transformation oder einen Umbruch mit sich, doch diese Sonnenfinsternis dient dazu, uns in einen höheren Bewusstseinszustand zu versetzen.

20. April – Die Stier-Saison beginnt!

Wir verlassen die feurige Jahreszeit des Widders und gehen in die erdige Jahreszeit des Stiers über. Wenn wir vom Widder in den Stier wechseln, sind wir in der Lage, all die Samen der Inspiration, die wir unter der Widder-Sonne gepflanzt haben, mitzunehmen und sie jetzt zu hegen und zu pflegen und ihnen helfen, zu wachsen. Die Stier-Jahreszeit unterstützt uns dabei, eine Routine zu schaffen, methodisch zu arbeiten und viel Selbstfürsorge zu betreiben!

21. April bis 26. Mai 2023 – Merkur wird rückläufig!

Unser erster rückläufiger Planet seit Januar! Merkur wird bis zum 16. Mai im Zeichen Stier rückläufig. Der rückläufige Merkur kann manchmal unser Denken trüben und dazu führen, dass wir Dinge oder wichtige Details übersehen. Aus diesem Grund ist es am besten, es, während der Rückläufigkeit des Merkurs langsam angehen zu lassen, wenn es darum geht, große oder langanhaltende Entscheidungen zu treffen. Merkur rückläufig ist jedoch eine Zeit, in der unsere Intuition mit größerer Klarheit zu uns sprechen kann. Merkur rückläufig in Stier kann Fragen aufwerfen, die wir in Bezug auf unser Selbstwertgefühl angehen müssen.

(Quelle: SALZBURG24)