Das Spiel der Spiele rückt stündlich näher: Am Dienstagabend (20.30 Uhr / S24-LIVETICKER) krachen in der 2. Runde des ÖFB-Cups Austria Salzburg und Red Bull Salzburg aufeinander. Dass die Bullen in dieser Partie sportlich haushoher Favorit sein werden, steht außer Zweifel. Auf den mit 4.100 Zuschauende ausverkauften Rängen dürften sich jedoch die Violetten als Sieger herauskristallisieren. Gut zehn Prozent der Tickets gingen an die Anhänger:innen der Bullen.

Denn um das zu verstehen, muss man in der Salzburger Fußballgeschichte bis zur Übernahme durch Red Bull zurückgehen, genauer gesagt bis ins Jahr 2005. Als klar war, dass von der alten Viola nicht mehr viel übrig bleiben würde, fassten sich einige Fans an den Händen und verließen in einem Heimspiel in der 33. Minute (in Anlehnung an das Gründungsjahr 1933) geschlossen das Stadion in Wals-Siezenheim (Flachgau).

Fehlende Identifikation als Grund für Abzug

"Wie Red Bull die Übernahme abgewickelt hat und klar war, dass von der Austria nichts überbleibt, war das nicht mehr mein Verein", erinnerte sich Austria-Fan Haris Borozni im Gespräch mit SALZBURG24. Besonders bitter stieß ihm die Vereinsphilosophie auf, dass Logo und Farbe des Klubs, der auf nationaler und internationaler Ebene Titel gesammelt hatte, geändert wurden. "Damit konnte ich mich absolut nicht identifizieren und daran hat sich auch 18 Jahre später nichts geändert".

Borozni: "Habe gelitten, wie noch nie"

Dass man sozusagen "aus der Heimat vertrieben" wurde, ließ den Salzburger aber keineswegs kalt. "Ich habe gelitten, wie noch nie. Es war, als hätte man mir etwas weggenommen, was ich geliebt habe und bei dem ich seit 1988 bei jedem Heimspiel dabei war. Das war zweifellos einer der schwersten Momente in meinem Leben", gab Borozni zu. Die Art und Weise, wie mit dem harten Kern der Austria in der Fankurve umgegangen wurde, störe den 42-Jährigen bis heute.

Neue Austria mittlerweile schuldenfrei

Im Jahr 2005 wurde die Austria schließlich neu gegründet. Von Fans für Fans, wenn man so will. "Manche Fans haben uns als eine Sekte beschimpft und uns nur zwei Jahre gegeben. Wir mussten uns in dieser Zeit wirklich viele unschöne Dinge anhören", schmunzelte der Vollblut-Austrianer. Nach einigen chaotischen Jahren und finanziellen Kämpfen und einem Abstieg aus der 2. Liga mauserte sich die Austria mittlerweilie wieder bis in die Regionalliga West und führt dort souverän die Tabelle an. Seit wenigen Tagen ist man in Maxglan sogar schuldenfrei.

Hier regiert die Austria! Auf Verhältnisse, wie sie heute herrschen, hätten wir unterschrieben, im September 2005, als... Gepostet von Austria Salzburg am Sonntag, 24. September 2023

Dass es ausgerechnet zum 90-jährigen Vereinsjubiläum zum Duell mit den "Totengräbern" kommt, wie die Violetten in ihren Netzwerken titulieren, ist für Borozni sportlich irrelevant. "Das ist sicher nicht mein Traumlos. Sportlich ist es eine klare Sache. Man muss nur die Kaderwerte vergleichen", glaubt der Salzburger nicht unbedingt an das große Cup-Wunder am Fuße des Untersbergs. Vielmehr komme es am Dienstagabend unter Flutlicht auf andere Dinge an. "Stimmung, Emotionen, Herz und Leidenschaft. Das ist es, was die Salzburger Austria seit Jahrzehnten ausmacht", kündigte Borozni ein elektrisierendes Salzburger Derby im ÖFB-Cup an.

Auszug aus Wals-Siezenheim für Bullen-Fan kein Thema

Das Pendant zu Haris Borozni ist Aaron Mayrdorfer. Der Bullen-Fan ist dem Verein aus Wals-Siezenheim auch nach der Übernahme des Großsponsors treu geblieben. "Für mich war es nie eine Frage, nicht mehr zu diesem Verein zu gehen", ist der gebürtige Oberösterreicher und Wahl-Bayer überzeugt. "Die Austria hatte schon immer Namenssponsoren. Auch mit Red Bull hat sich für mich nichts geändert. Das mit den Vereinsfarben war mir eigentlich nicht so wichtig", erklärte Mayrdorfer, der als Dauerkartenbesitzer Woche für Woche die Heimspiele der Roten Bullen in Wals-Siezenheim besucht und auch bei internationalen Fanreisen dabei ist.

Mayrdorfer: "Das ist der Salzburger Fußballklub"

Dass der Verein nach der Übernahme eine völlig neue Identität bekam, hat den Oberösterreicher nie gestört. "Dass das der Fußballklub in Salzburg ist, war für mich immer klar. Es waren sogar die gleichen Spieler. Das hat sich erst in den Jahren danach geändert", erinnert sich der 62-Jährige. "Die, die abgehauen sind, waren sowieso fast alle bei den Ultras. Mit denen wollte ich nie etwas zu tun haben. Sportlich macht sich Mayrdorfer keine großen Sorgen gegen den Underdog aus Maxglan: "Natürlich fahren die Bullen da drüber, keine Frage".

So unterschiedlich die Meinungen in der Fankurve auch waren und sind. In einem Punkt sind sich die beiden Fan-Kontrahenten einig. "Privat gehe ich sicher nicht nach Kleßheim. Es sei denn, Dinamo Zagreb spielt, dann bin ich im Gästeblock", schmunzelte Borozni. Bei Aaron Mayrdorfer sieht es fast genauso aus. "Die Austria ist mir eigentlich egal. Mit der will ich nichts zu tun haben".



Was die beiden Kontrahenten allerdings am Ende doch verbindet, ist die Liebe zum Fußball, der auch am Dienstag die schönste Nebensache der Welt sein soll.

(Quelle: SALZBURG24)