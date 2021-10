Barca-Fans umzingeln Auto von Trainer Koeman

Nach der 1:2-Niederlage im Clasico gegen Real Madrid haben Fußballfans des FC Barcelona ihren Frust auch an Trainer Ronald Koeman ausgelassen. Als der Niederländer im Anschluss an die Partie in seinem Auto das Camp-Nou-Stadion verließ, wurde er von einer Gruppe Barca-Fans umzingelt. Während einige von ihnen Selfies machten, beschimpften andere Koeman, schlugen auf das Auto und forderten ihn zum Aussteigen auf, wie auf Videos zu sehen ist.

Fans attackieren Koeman

Koeman fuhr langsam durch die Menge und verschwand dann. Sein Verein missbilligte das Verhalten der Fans: "Der FC Barcelona verurteilt öffentlich die gewalttätigen und verächtlichen Handlungen, die unser Trainer beim Verlassen des Camp Nou erlebt hat. Der Club wird Sicherheits- und Disziplinarmaßnahmen ergreifen, damit sich solche unglücklichen Ereignisse nicht wiederholen."

Der Niederländer verlor als erster Barca-Trainer seit dem Iren Patrick O'Connell 1935 seine ersten drei Clasicos. "Wir hätten mehr verdient. Daheim gegen den größten Rivalen in einem engen Spiel zu verlieren, ist hart zu verkraften", sagte Koeman. In besserer Stimmung befand sich Real-Coach Carlo Ancelotti. "Die Spieler haben den Matchplan perfekt umgesetzt. Die Mannschaft spielt gerne auf Konter, das muss ich ausnutzen", sagte der Italiener, der in seinem sechsten Spiel als Real-Betreuer im Camp Nou erstmals gewonnen hat.

Alaba trifft im Clasico für Real Madrid

David Alaba hat indes einen traumhaften ersten Clasico erlebt. Der Wiener erzielte am Sonntag beim 2:1-Auswärtssieg von Real Madrid gegen den FC Barcelona in der 32. Minute das zwischenzeitliche 1:0 für die Gäste und ist damit der zweite Österreicher, der sich in dem Fußball-Traditionsduell in die Schützenliste eintrug. Davor war dies Hans Krankl am 17. Februar und am 23. September 1979 im Barcelona-Dress gelungen.

"Ein schönes Gefühl"

Alaba zeigte sich danach hochzufrieden. "Es ist ein schönes Gefühl. Mein erster Clasico, mein erstes Tor. Ich bin glücklich und dankbar. Wichtiger ist aber der Sieg. Wir sind sehr glücklich darüber, dass wir unser Ziel erreicht haben. Wir haben sehr gut verteidigt", meinte der 29-Jährige. "Barcelona hatte viel Ballbesitz, es war nicht einfach. Wir haben uns aber sehr sicher gefühlt und wurden nicht nervös."

Alabas Treffer vor 86.422 Zuschauern im Camp Nou, gleichzeitig sein erstes Tor für Real, war überaus sehenswert. Der als Innenverteidiger aufgebotene ÖFB-Teamspieler eroberte den Ball am eigenen Sechzehner und ging danach mit in den Konter, den er nach Pass von Rodrygo mit einem satten Schuss ins lange Eck abschloss. "Es ist Instinkt, einfach ein Gefühl, wann ich mit nach vorne gehen und wann ich hinten bleiben muss", sagte Alaba. Sieben Minuten zuvor hatte Barcas Sergino Dest eine Topchance ausgelassen.

Barça, Ara i Sempre ???????????????????????????????????? ???????? ????????????????, ???????? ???????????????? ???????????????????????? Ara i Sempre ????❤ Gepostet von FC Barcelona am Sonntag, 24. Oktober 2021

Barcelona unterliegt 1:2

Barcelona hatte zwar deutlich mehr Ballbesitz, wurde jedoch nur selten gefährlich. Die von Alaba organisierte Abwehr hielt, und die Madrilenen wurden hin und wieder auch in schnellen Gegenstößen gefährlich, so etwa in der 62. Minute, als Karim Benzema an Barca-Schlussmann Marc-Andre ter Stegen scheiterte. Für die Entscheidung sorgte Lucas Vazquez (93.), das Tor der Hausherren durch Clasico-Debütant Sergio Aguero (97.) kam zu spät.

Real übernahm mit dem vierten Sieg über Barcelona in Folge wieder die Tabellenführung vor den punktegleichen Clubs FC Sevilla und Real Sociedad. Fünf Punkte dahinter liegt Barcelona auf Rang acht. Der Druck auf Trainer Ronald Koeman, der Yusuf Demir nicht einwechselte, dürfte weiter wachsen.

(Quelle: APA)