Der 33-jährige Ulreich nahm am Mittwoch nicht am Training teil. Darum spekulierten deutsche Medien mit einem möglichen Einsatz Früchtls.

Früchtl nie höher als in 3. Liga im Einsatz

Ob Ulreich tatsächlich positiv getestet wurde, war zunächst nicht klar, vom Club gab es diesbezüglich keine Stellungnahme. Sollte neben Neuer auch Ulreich ausfallen, wäre wohl Früchtl die Nummer eins.

Instagram/Manuel Neuer Bayern-Goalie Manuel Neuer fällt gegen Salzburg wohl aus. Bayern gegen Salzburg ohne Weltklasse-Tormann Bayern-Keeper Manuel Neuer fällt nach einer Knie-Operation wochenlang aus und ist damit auch im Champions-League-Achtelfinale gegen Red Bull Salzburg (16. Februar und 8. März) nicht einsatzbereit.

Der 22-Jährige absolvierte in dieser Saison lediglich zwei Einsätze für die Münchner Amateure in der Regionalliga Bayern. In der Vorsaison war Früchtl an den 1. FC Nürnberg verliehen, für den er in keinem einzigen Bewerbsmatch im Tor stand. Höher als in der 3. Liga spielte Früchtl bisher noch nie. Eine Alternative wäre noch der Bayern-U19-Keeper Johannes Schenk.

Bayern München trifft in CL auf Salzburg

Außerdem muss sich der FC Bayern auch darauf einstellen, dass Jamal Musiala gegen Salzburg nicht einlaufen kann. Der 18-Jährige wurde positiv auf das Coronavirus getestet, wie der deutsche Rekordmeister am Mittwoch mitteilte, und verpasst damit definitiv das Liga-Match am Samstag in Bochum. Auch für den Trip nach Salzburg wird es für Musiala sehr knapp.

