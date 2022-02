Salzburg-Abwehrchef Maximilian Wöber gab sich unbeeindruckt. "Ich glaube, die wissen genau, wie grauslich das am Mittwoch für sie wird", meinte der 24-Jährige selbstbewusst. Grauslich wurde es zuletzt für die Bayern beim 2:4 in Bochum.

Red Bull Salzburg absolvierte am Montagabend vor dem vierten Champions-League-Spiel das Abschlusstraining in Wolfsburg.

Liga-Blamage gegen Bochum

Die Blamage vom Samstag könnte sich freilich in einer umso energiegeladeneren Vorstellung in Salzburg niederschlagen. Wo der Hammer hängt, zeigten die Bayern in der CL-Gruppenphase. Sechs Siege in Gruppe E mit dem FC Barcelona, Dynamo Kiew und Benfica Lissabon (Torverhältnis 22:3) stehen zu Buche, 21 Partien in Folge ist der sechsfache CL-Titelträger (zuletzt 2020) international auswärts ungeschlagen.

30.000 Zuschauer in Red Bull Arena

Salzburg immerhin tankte mit dem 2:1 über Rapid am Freitag weiteres Selbstvertrauen, in der mit 30.000 Zuschauern ausverkauften Red Bull Arena will man noch einen drauf legen. Und so unwahrscheinlich ein Weiterkommen gegen die Bayern auf dem Papier auch ist, finanziell wäre es einmal mehr lukrativ. Gut 47 Millionen Euro hat Salzburg in der laufenden CL-Saison an UEFA-Preisgeldern bereits eingenommen, zieht man ins Viertelfinale ein, kämen weitere 10,6 Mio. dazu.

12.02.2022, Nordrhein-Westfalen, Bochum: Fußball: Bundesliga, VfL Bochum - FC Bayern München, 22. Spieltag, im Vonovia Ruhrstadion. Münchens Trainer Julian Nagelsmann gibt vor dem Spiel ein interview.

Für Salzburg-Coach Matthias Jaissle ist es auch ein Duell mit seinem um nur ein Jahr älteren Trainerkollegen und deutschen Landsmann Julian Nagelsmann. Der war bereits bei Hoffenheim als Nachwuchs-Coach tätig, als Jaissle dort noch als Aktiver kickte. Ralf Rangnick hatte auf beide prägenden Einfluss. Ein Vergleich bietet sich an, Jaissle will davon aber nichts wissen.

Jaissle lehnt Vergleiche mit Bayern-Coach ab

"Ich habe viel über die Vergleiche gehört, aber ich halte nicht viel davon. Julian ist Julian, ich bin ich", stellte Jaissle, der in seiner Premierensaison als Profi-Coach in lichte Höhen klettert, jüngst klar. "Das Einzige, was ähnlich ist, ist die Historie, hin und wieder der gleiche Verein und natürlich das Alter. Ich kann nur den Hut davor ziehen, was er bisher für eine Trainerkarriere hingelegt hat. Er macht aktuell beim FC Bayern einen tollen Job."

