Vor allem Bürmoos-Cheftrainer Andreas Meindl haderte nach der zweiten 0:1-Niederlage in Folge mit dem Ergebnis, aber auch mit dem Schiedsrichter, der sich teilweise abfällig geäußert und einige "fragwürdige" Pfiffe von sich gegeben haben soll. "Langsam habe ich die Schnauze voll. Wir investieren so viel in den Frauenfußball und dann schicken die Woche für Woche Schiedsrichter, die bei den Männern höchstens in der letzten Liga pfeifen dürfen", schimpfte Meindl auf S24-Nachfrage.

Ausfall von Susanne Meidl schmerzt bei Bürmoos

Nützen wird die Wut Meindl, der während des Spiels auch noch den verletzungsbedingten Ausfall von Susanne Meidl verkraften musste, freilich nichts. Mit Platz sieben in der Liga und nur zwei Punkten Vorsprung auf die Abstiegszone hat der Übungsleiter mit seiner Crew ohnehin noch einiges zu tun. "Wir erholen uns jetzt bis Mitte Dezember und wollen dann mit Ausdauer und Kraft in die Vorbereitung gehen, um für den Abstiegskampf gerüstet zu sein."

Beste Defensive der Liga überwintert in Saalfelden

Mit einem Abstiegskampf haben indes die Saalfeldnerinnen nichts am Hut. Mit mehr als doppelt so vielen Punkten wie Bürmoos gehen die Pinzgauerinnen als Tabellendritte in die Pause. Mit nur sechs Gegentreffern stellen die Kickerinnen von Cheftrainerin Sierra Cristiano zudem die beste Abwehr der Liga. "Wir sind gut in der Liga angekommen, auch wenn die Intensität und das Tempo nach dem Aufstieg wirklich eine große Herausforderung waren", zeigte sich Kapitänin Sophie Lappe am Sonntagabend im Gespräch mit SALZBURG24 zufrieden. Mit Leader LASK in Schlagdistanz (nur zwei Punkte Rückstand) will die Cristiano-Crew im Frühjahr wieder voll angreifen und sehen, was noch möglich ist. "Wir werden jetzt unsere Kräfte bündeln, uns nur auf uns konzentrieren und im Frühjahr wieder angreifen", so die Abwehrspielerin.

Bergheim-Stürmerin Vina Crnoja hadert mit zu vielen Gegentoren

Im Oberhaus überwog beim FC Bergheim trotz der 0:2-Niederlage gegen Sturm Graz die Zufriedenheit. "Unsere Leistung war absolut in Ordnung", zog Bergheims Toptorschützin Vina Crnoja (sieben Treffer) gegenüber SALZBURG24 ein positives Resümee. Die Kroatin verschwieg aber auch nicht, was den Flachgauerinnen fehlte, um zur Halbzeit einen gesicherten Mittelfeldplatz zu belegen. "Unser größtes Problem ist, dass uns die Durchschlagskraft fehlt und wir zu viele Gegentore bekommen. Im Großen und Ganzen können wir aber mit unserer Leistung zufrieden sein und ich bin froh, dass wir die für uns wichtigen Spiele gewonnen haben", sprach die 23-Jährige auch die satten 34 Gegentore an.





Im Frühjahr steckt sich die Stürmerin für sich und ihre Mannschaft hohe Ziele: "Jetzt müssen wir uns ein paar Wochen ausruhen und dann konzentriert in die Vorbereitung starten, um in der Rückrunde besser und erfolgreicher zu sein". Dann hören Crnoja und Co bereits auf das Kommando von Neo-Cheftrainer Alexander Schriebl.

Mit sechs Punkten am Konto überwintern die Flachgauerinnen auf Rang acht und somit einen Punkt vor der Spielgemeinschaft Lustenau/Dornbirn und fünf Zähler vor den Tirolerinnen des FC Wacker Innsbruck, die auf dem letzten Platz verweilen. Holt Spitzenreiter SKN St. Pölten im Nachtrag (26.11.) gegen Altach einen Punkt, gehen die Niederösterreicherinnen als Leader in die Winterpause.

