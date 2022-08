Der 19-Jährige stand bei den Premier-League-Topklubs Manchester United, FC Chelsea und Co hoch im Kurs. Laut "Bild“ und Transfer-Experte Fabrizio Romano hat allerdings RB Leipzig das Rennen um den Stürmer gewonnen.

Auch der AC Milan interessierte sich für den schnellen und torgefährlichen Angreifer.

Auf SALZBURG24-Anfrage wollte Red Bull Salzburg am Montag keine Stellungnahme zu den Gerüchten abgeben. Sportdirektor Christoph Freund schloss am Samstag nach dem 2:0-Erfolg gegen Hartberg, einen zeitnahen Abgang von Sesko kategorisch aus: "Er bleibt ganz sicher. Es gibt extrem viele Gerüchte und was ich schon alles gelesen habe, welche Summen wir schon angeblich bekommen haben oder bei welchem neuen Verein er schon ist. Er fühlt sich hier sehr wohl und wird die nächsten Monate hier nutzen, um sich weiterzuentwickeln. Salzburg ist aktuell der perfekte Klub für ihn.“

Sesko verlängerte seinen Vertrag erst letztes Jahr bis 2026.

Excl: RB Leipzig are closing on deal to sign Benjamin Šeško for summer 2023! RB Salzburg have rejected the proposal for this summer, Šeško is happy to stay for one more year. :rundumleuchte::weißer_kreis:️:roter_kreis: #transfers



Leipzig are now closing on deal for Šeško to join in 2023, could be done this week. pic.twitter.com/SVMPezPVV8