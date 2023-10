Eine deutliche Abfuhr fing sich der FC Bergheim am Samstag in der Bundesliga gegen Austria Wien. Gegen die Veilchen lagen die Gastgeberinnen schon nach 25 Minuten mit 0:4 zurück und mussten sich am Ende in aller Deutlichkeit mit 1:6 geschlagen geben. Das zwischenzeitliche 1:4 durch Vina Crnoja (39.) per Freistoß war am Ende nur noch Ergebniskosmetik.

Ohne zehn gegen Wien nichts zu holen

Bergheims Trainerin Sara Schaible brachte es nach der Nullnummer auf den Punkt. "Wir wollten offensiver und mutiger agieren. Leider sind wir dann sehr schnell in Rückstand geraten. Durch einfache Fehler haben wir uns dann selbst bestraft", so die Interimstrainerin, die auch auf die zahlreichen verletzungsbedingten Ausfälle verwies, im S24-Interview. Den Salzburgerinnen standen gegen die Wienerinnen nur zehn fitte Spielerinnen aus der Kampfmannschaft zur Verfügung. Nachwuchskickerinnen füllten den restlichen Kader auf. Anfang November kommt es bei Schlusslicht Wacker Innsbruck zum Kellerduell.

Wie sich Siege gegen Austria Wien anfühlen, erlebte eine Etage tiefer der FC Pinzgau. Die Saalfeldnerinnen fegten die kleinen Violetten am Samstag mit 4:0 vom Platz und bleiben dem Tabellenführer LASK mit drei Punkten Rückstand auf den Fersen.

Bürmoos-Kickerinnen verspielen 2:0-Vorsprung

Eine 2:0-Führung verspielten hingegen die Damen der SPG Geretsberg/Bürmoos. Gegen Spittal reichte es für die Mannschaft von Cheftrainer Andreas Meindl nur zu einem 2:2. "Wir haben zu viele Eigenfehler gemacht und mussten den Ausgleich hinnehmen. Wenn man die erste und zweite Halbzeit vergleicht, geht das Unentschieden am Ende in Ordnung", so Meindl. Mit fünf Punkten Vorsprung und zwei ungeschlagenen Partien auf Rang acht haben die siebtplatzierten Salzburgerinnen den Tabellenkeller hinter sich gelassen und treffen nächste Woche auf die Spitzenreiterinnen des LASK. "Gegen die können wir natürlich nur überraschen", so Meindl.

(Quelle: SALZBURG24)