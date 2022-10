Red Bull Salzburg hat am Samstag gerade noch die erste Heimniederlage in der Fußball-Bundesliga nach 32 Partien vermieden.

Last-Second-Remis für Salzburg

Der Tabellenführer erreichte dank eines Tores von Oumar Solet in der 95. Minute gegen den LASK ein 1:1, nachdem man in der 78. Minute durch Marin Ljubicic in Rückstand geraten war. Durch das zweite Heim-Remis der Bullen in Folge würde Sturm Graz bei einem Auswärtserfolg am Sonntag gegen die Wiener Austria bis auf zwei Punkte an den Leader herankommen.

"Vor der Partie hätte ich gesagt, dass es zwei verlorene Punkte wären. Nach der Partie sehe ich es als einen gewonnenen Punkt. Auch, wenn wir deutlichere Chancen verbuchen konnten. Ich glaube, wir hätten auch gewinnen können, ja vielleicht sogar müssen", betonte Salzburg-Trainer Matthias Jaissle

Keine gelungene CL-Generalprobe

Die Hoffnung der Salzburger auf eine gelungene Generalprobe für das Champions-League-Match am Mittwoch vor eigenem Publikum gegen Dinamo Zagreb erfüllte sich nicht.

Was für ein Finish! #RBSASK — FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) October 1, 2022

Der LASK wiederum ist seit vier Runden sieglos, in dieser Saison aber weiterhin auswärts ungeschlagen. Die Salzburger klopften mit einem durch Alexander Schlager problemlos entschärften Kopfball von Maximilian Wöber erstmals am LASK-Tor an (6.), danach aber erwiesen sich die Gäste als das gefährlichere Team. Bullen-Schlussmann Philipp Köhn hatte bei Versuchen von Ljubicic (9.) und Thomas Goiginger (16.) Mühe. Der LASK zeigte sich in dieser Phase defensiv sattelfest und sorgte in der Offensive immer wieder für Akzente.

Stadt-Salzburger vom LASK in Topform

Vor den Augen von ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick fanden die Hausherren erst wieder gegen Ende der ersten Hälfte besser in die Partie, ohne allerdings zwingende Chancen herauszuspielen. LASK-Keeper Schlager war bei Schüssen von Amar Dedic (31.) und Maurits Kjaergaard (40.) zur Stelle, außerdem landete ein Schlenzer von Noah Okafor am Außennetz (36.). Der Schweizer war so wie Sturm-Partner Benjamin Sesko bei der LASK-Abwehr gut aufgehoben.

Ulmer ist Salzburgs Rekordspieler

Nach dem Seitenwechsel entwickelten die Salzburger etwas mehr Druck, dem Tor am nächsten kam aber der LASK: Eine Freistoßflanke Peter Michorls von nahe der Tor-Outlinie ging an die Latte (63.).

Unmittelbar davor hatte Meistertrainer Matthias Jaissle einen Dreifach-Wechsel vorgenommen und dabei unter anderem Andreas Ulmer aufs Feld geschickt. Mit seinem 370. Meisterschafts-Einsatz für die Bullen avancierte der Linksverteidiger ex aequo mit Thomas Winklhofer zum Salzburger Liga-Rekordspieler.

Andreas Ulmer ist Salzburgs Rekordspieler. ????

Mit seinem 370. Einsatz hat er gemeinsam mit Thomas Winklhofer die meisten Einsätze für die Mozartstädter. #RBS #RBSASK pic.twitter.com/YZFyjsLbNE — Aleksandar Andonov (@aleksandonov15) October 1, 2022

Ljubicic schockt Salzburg mit siebentem Treffer

Ansonsten schien es für den ÖFB-Internationalen und seine Clubkollegen jedoch keinen Grund zum Feiern zu geben. In der 78. Minute brachte Salzburg den Ball nach einem Einwurf nicht aus der Gefahrenzone, Michorl köpfelte den Ball zurück in den Sechzehner, wo Ljubicic Pavlovic entwisch, frei zum Schuss kam und Köhn überwand. Für den Linzer Topscorer war dies der siebente Saisontreffer.

Jaissle ärgert Schwäche nach Einwürfen

"Mich ärgert es, dass es das zweite Gegentor nach einem Out-Einwurf war. Da kann man sich positionieren und solche Situationen müssen wir besser wegverteidigen", ärgerte sich Jaissle.

Solet nutzt LASK-Patzer

Knappe zwei Minuten später hatte Joker Roko Simic den Ausgleich am Fuß, traf aber aus wenigen Metern das Tor nicht. In der 94. Minute köpfelte Simic aus guter Position genau auf Schlager, Sekunden später verfehlte Sekou Koita knapp das Ziel.

Dass der Ausgleich doch noch gelang, lag an einem schweren Patzer von Ljubicic. Nach dessen Fehlpass kam der Ball zu Solet, der zum 1:1 einschoss.

Kühbauer trauert Sieg nach

"Kurz nach dem Spiel ist es noch immer schmerzhaft. Es war heute ein beherztes Spiel von uns und ich denke, wir haben uns sehr, sehr gut verkauft. Einen Sieg hätten wir uns verdient. Salzburg konnte nur wenig Chancen kreieren, weil wir defensiv sehr gut gearbeitet haben. Es ist sehr schade, denn meine Jungs haben sich hier um einen Dreier gebracht. Ein echtes Top-Spiel von uns", resümierte LASK-Trainer Dietmar Kühbauer.

APA/KRUGFOTO Der LASK trauert einem Auswärtssieg in Salzburg nach.

Aufstellungen

Salzburg: Köhn - Dedic, Solet, Pavlovic, Wöber (62. Ulmer) - Capaldo (75. Adamu), Gourna-Douath (62. Sucic), Kjaergaard, N. Seiwald - Sesko (75. Simic), Okafor (62. Koita)



LASK: Schlager - Stojkovic, Ziereis, Luckeneder, Renner - B. Jovicic (87. Kecskes), Michorl - Goiginger (69. Flecker), Horvath (73. Zulj), Nakamura (87. Potzmann) - Ljubicic



Gelbe Karten: Dedic, Jaissle (Trainer)



Die Besten: N. Seiwald, Solet bzw. Ziereis, Nakamura



Tore: Solet (90+5.) Ljubicic (78.)

(Quelle: SALZBURG24)