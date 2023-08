Salzburg befand sich in Lostopf drei und muss in der Champions League (CL) nach Italien, Spanien und Portugal. Der ganz große Name blieb Österreichs Fußball-Meister bei der Auslosung am Donnerstag in Monaco aber erspart. Die Bullen bekamen am Donnerstagabend Benfica Lissabon, Inter Mailand und Real Sociedad zugelost.

Die drei Gegner aus dem Süden Europas sind als starke Teams einzuschätzen. Inter Mailand stand im Vorjahr im CL-Finale und scheiterte gegen das unschlagbare Manchester City.

Salzburg will "europäisch überwintern"

Für Salzburg ist es nach dem Qualifikations-Fluch die fünfte Teilnahme an der Champions-League-Gruppenphase in Folge.

"Wir haben ein sehr spannendes Los erhalten. Benfica ist die interessanteste Mannschaft in dieser Gruppe. Benfica ist für mich ein unglaublich erfolgreicher Verein. Mit Roger Schmidt haben sie sich entsprechend verbessert", erklärt Bernhard Seonbuchner, Neo-Sportdirektor der Bullen.

Für den Freund-Nachfolger, Trainer Gerhard Struber und Andreas Ulmer ist klar: "Wir wollen europäisch überwintern." Sprich: Die Salzburger haben als Minimalziel Platz drei und den damit verbundenen Umstieg in die Europa League ausgegeben.

Wiedersehen mit Ex-Trainer Roger Schmidt

In der Gruppe D kommt es gegen Benfica zu einem Wiedersehen mit Roger Schmidt. Der deutsche Trainer war von 2012 bis 2014 in derselben Funktion bei Salzburg und führte den Verein 2014 zum Titel. Im Viertelfinale der abgelaufenen Saison hatte Inter Benfica ausgeschaltet, die Portugiesen bekommen also die Möglichkeit zur Revanche.

Der baskische Club Real Sociedad aus San Sebastian gibt nach neun Jahren Absenz sein Champions-League-Comeback. Auch gegen Benfica und Inter hat Salzburg in der Gruppenphase zuvor nicht gespielt.

Bullen-Trainer Struber verriet, dass er die Laufbahn des Ex-Salzburger laufend verfolgt hat. "Ich habe immer zu den Klubs von Roger geschielt. In Salzburg hat er große Spuren hinterlassen und war der Geburtshelfer dieser proaktiven Ausrichtung, die wir derzeit hier spielen. Er hat mit Ralf Rangnick Ankerpunkte eingeleitet", streut der Kuchler seinem Gegenüber Rosen.

In der Zeit, in der Schmidt in Salzburg aktiv war, trainierte Struber seinen Heimatklub Kuchl in der fünften Spielklasse.

Arnautovic gastiert in Salzburg

Zudem kommt mit Marko Arnautovic ein ÖFB-Star nach Salzburg. Der Stürmer wechselte erst vor zwei Wochen innerhalb Italiens von Bologna zu Inter, wo er bereits vor mehr als 13 Jahren unter Vertrag gestanden war. Die Vorsaison in der Serie A schloss das Team von Trainer Simone Inzaghi auf den dritten Platz ab. Im Champions-League-Endspiel im Juni unterlagen die "Nerazzurri" Manchester City mit 0:1. Anfang August verlor Salzburg daheim ein Testspiel gegen die Mailänder bei zeitweise strömendem Regen mit 3:4.

Letzte Champions-League-Saison im aktuellen Format

Salzburg-Kapitän Andreas Ulmer zu dem Los: "Das ist eine richtig starke Gruppe. Wir können uns etwas ausrechnen, wenn wir unseren Fußball auf den Platz bringen."

In der Gruppenphase wird an sechs Runden bis zum 12./13. Dezember gespielt, los geht es am 19./20. September. Für das Achtelfinale qualifizieren sich die beiden besten Teams jeder Gruppe, die Gruppendritten spielen in der Europa League weiter. In der abgelaufenen Saison war für Salzburg dort im Sechzehntelfinale gegen den späteren Finalisten AS Roma Endstation. Das Endspiel der Champions League steigt am 1. Juni 2024 im Wembley-Stadion in London.

Ab 2024/25 ist das bekannte Champions-League-Format mit Gruppenphase Geschichte. 36 Clubs spielen dann in einem Ligen-System mit acht Spielen gegen acht verschiedene Gegner um den Einzug ins Achtelfinale. Die besten Acht qualifizieren sich direkt für die K.o.-Runde, die weiteren 16 Teams bis Platz 24 kämpfen in Play-offs um den Einzug in die Runde der besten 16.

