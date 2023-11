Der FC Liefering holte aus den letzten elf Partien vier Unentschieden und verweilt deswegen auf dem 13. Tabellenrang. Mit nur zehn Zählern am Konto ist das Team von Trainer Onur Cinel weiterhin stark abstiegsgefährdet.

Kapfenberg reicht Elfmeter gegen FC Liefering

Beim Jahres-Ausklang in der heimischen Red Bull-Arena verloren die Jung-Bullen gegen Kapfenberg. Die 0:1-Pleite nach dem Goldtor von Niklas Szerencsi (53.) vom Elfmeterpunkt bedeutet die sechste Saison-Niederlage in der 2. Liga. In der 14. Runde wurde beim noch andauernden freien Fall das Manko der Jung-Bullen ersichtlich: Einen beherzten Auftritt konnten die Lieferinger erneut nicht in Zählbares ummünzen. Zahlreiche Torchancen ließen die jungen Fußball-Profis liegen.



​

FC Liefering Der FC Liefering stand am Samstag Schlusslicht Amstetten gegenüber. Liefering entgeht Abstiegskampf-Blamage gegen Schlusslicht knapp Eine Blamage ist der FC Liefering am Samstagnachmittag hauchdünn entkommen. In der 13. Runde der 2. Liga reichte es für die Jung-Bullen allerdings dennoch nur für ein 2:2 (0:2) daheim gegen …

Adam Daghim, Soumaila Diabate und der umtriebige Lawrence Agyekum vergaben teils gute Einschussmöglichkeiten. Auf der Gegenseite holte Sebastian Leimhofer im Dribbling gegen Mark Gevorgyan einen Strafstoß heraus. Niklas Szerencsi (53.) verwandelte diesen zum 1:0-Endstand.

Onur Cinel mit Lieferings "Reifeprozess unzufrieden"

"Wir haben heute die vielleicht beste Halbzeit in einem Heimspiel in dieser Saison gespielt. Aber es ist einfach so, dass wir in diesen sehr überlegenen Phasen noch zu wenige Tore schießen. Trotzdem bin ich insgesamt mit der spielerischen Entwicklung zufrieden. Womit ich nicht zufrieden bin, ist der Reifeprozess", ärgerte sich Cinel in einer Presseaussendung. Das Duell mit Kapfenberg war das vierte Spiel, in dem die Salzburger einen Ausschluss verdauen mussten.

Die sehr enttäuschende Saison des FC Liefering geht weiter.

Wieder einmal bringt man sich selbst um drei Punkte: dummer (und umstrittener) Elfmeter, dummer Platzverweis.

Spielerisch war es erneut sehr dürftig. Offensiv fehlt es an sehr vielem (Kreativität, Abstimmung)#LigaZwa https://t.co/G12RyGimSo — alex (@FcsAlex) November 12, 2023

Ausschlüsse und Elfmeter ärgern Jung-Bullen-Trainer

Nicolo Turco hatte sich im Endspurt nicht mehr im Griff und sah nach Unsportlichkeit und Kritik die Gelb-Rote Karte. Nach dem Ausschluss gingen die Wogen hoch.





APA/AFP/Yasuyoshi CHIBA Der Linzer Spieler Raphael Dwamena ist am Spielfeldrand zusammengebrochen. (ARCHIVBILD) Ex-Bulle Raphael Dwamena stirbt nach Zusammenbruch am Platz Plötzlich und im Alter von nur 28 Jahren ist Ex-Bullen-Spieler Raphael Dwamena überraschend verstorben. Er war zuvor auf dem Spielfeld zusammengebrochen.

Cinel wurde nach dem Schlusspfiff deutlich: "Jede Partie im Männerfußball ist als jüngste Mannschaft Österreichs, wahrscheinlich sogar Europas, Herausforderung und Chance zugleich. Aber wenn wir sie ständig in Unterzahl bestreiten müssen, dann wird’s sehr schwierig. Wir bekommen in zu vielen Spielen Elfmeter und Rote Karten gegen uns. In dieser Liga, die bärenstark ist, müssen wir einen schnelleren Reifeprozess durchmachen."

#LigaZwa



Kapfenberg gewinnt Sensationell gegen den FC Liefering. Und rutscht damit auf den 6. Tabellenplatz und wird "Ex ae quo" mit 5 anderen Teams um den 2ten Platz zum Abschluss der Herbstsaison kämpfen — Karlo (@karloblogging) November 12, 2023

Gegen Lafnitz (Rang zehn) und Dornbirn (Platz 15) müssen die Jung-Bullen vor der Winterpause noch zwei Mal auswärts ran. Sollte dabei auch kein voller Erfolg zu Buche stehen, könnte in der vorweihnachtlichen Zeit Ruhe ein Fremdwort werden.

(Quelle: SALZBURG24)