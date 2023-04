Wer am Sonntagabend in die Gesichter der Bullen sah, konnte die pure Erleichterung sehen. Nach schwierigen Wochen mit zwei Unentschieden daheim gegen Austria Wien und dem LASK gelang den Bullen ausgerechnet im Topspiel bei Sturm Graz der Befreiungsschlag. Salzburg grüßt damit wieder mit fünf Punkten Vorsprung auf Rang zwei von der Tabellenspitze und ließ die Kritiker der letzten Wochen zunächst verstummen. Trotz des Befreiungsschlages drückten die Verantwortlichen jedoch auf die Euphoriebremse.

Christoph Freund: "Eine Entscheidung ist nicht gefallen"

"Es ist nicht viel vorentschieden. Sturm macht es hervorragend, sie haben uns richtig Paroli bieten können, es wird bis am Schluss ein offener Kampf", vermutete Salzburg-Trainer Matthias Jaissle. Auch sein Sportdirektor Christoph Freund sah das ähnlich. "Eine Entscheidung ist nicht gefallen, wir haben noch sechs Spiele und wir haben mitbekommen, dass es richtig enge Spiele sind. Wenn wir ein bisschen nachlassen, kann es schnell gehen, es wird noch eine spannende Runde."

Druck nach negativer Berichterstattung hoch

Seine Erleichterung war groß, zumal der Druck vor der Partie aufgrund der negativen Berichterstattung in den vergangenen Wochen hoch gewesen sei. Bilanzen kann man aber immer so oder so lesen. Die Niederlage gegen Sturm in der 2. Runde war die einzige in der Saison, 24 Mal gab es keine Niederlage mehr. Zudem wurde mit zwölf Auswärtssiegen in Folge ein Ligarekord egalisiert.

Sportdirektor Freund vergleicht Salzburg mit Bayern München

Freund ortete deshalb rund um seinen Club Zustände wie beim deutschen Ligakrösus FC Bayern. "Von uns wird erwartet, dass wir schon im April Meister sind. Wir haben uns das erarbeitet, das ist für uns eine Auszeichnung", sagte der 45-Jährige. Jaissle lassen jegliche Medienberichte kalt. Er lese grundsätzlich keine Berichterstattung, fokussiere sich auf die wesentlichen Dinge, beteuerte der Deutsche. Seinem Team gelang das im Sspiel der 4. Runde der Meistergruppe genauso.

"Schritt in die richtige Richtung" für FC Red Bull Salzburg

"Wir haben gezeigt, dass unser Kader trotz der Ausfälle viel Qualität hat", gab Rechtsverteidiger Amar Dedic zu Protokoll. Sesko glänzte als Vollstrecker, redet mit 14 Toren im Kampf um die Torjägerkrone mit. "Für uns war es das wichtigste Match in der Saison, auch weil es hart war in den letzten Partien. Deshalb war es uns wichtig, zu zeigen, wozu wir imstande sind", sagte der slowenische Stürmer. Und Tormann Philipp Köhn ergänzte: "Es war ein guter Schritt in die richtige Richtung."

Salzburger schon am Mittwoch bei Rapid gefordert

Viel Zeit zur Freude bleibt bei den Mozartstädtern allerdings nicht, steht schon am Mittwoch die nächste Schlagerpartie auf dem Programm, wenn es am Mittwoch in der vorgezogenen 27. Runde zum SK Rapid Wien geht. Vom Schlager in Hütteldorf berichten wir ab 20.20 Uhr in einem LIVETICKER.

(Quelle: APA/SALZBURG24)