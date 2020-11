Sechs Nationalteamspieler von Red Bull Salzburg wurden erhielten dem Spiel gegen Rapid Wien und vor den Länderspielen positive Corna-Tests. Der Fußball-Meister sagt somit alle Länderspieleinladungen ihrer Kicker ab und will mit einer dritten Testreihe für Klarheit sorgen. Das gaben die Bullen am Montag bekannt.

Ein am Freitag ausgewerteter Corona-Test für das Bundesliga-Spiel zwischen Salzburg gegen Rapid Wien hatte beim gesamten Team der Bullen ein negatives Ergebnis gebracht.

Eine weitere nur für die ab dieser Woche einberufenen Teamspieler obligate Testung, deren Ergebnis dem Klub dann am Sonntagabend mitgeteilt wurde, ergab ein verändertes Bild. Bei diesem zusätzlichen Test für diese Gruppe gab es sechs positive Ergebnisse.

Salzburger in Mannschafts-Quarantäne und keine Teameinsätze

Gemäß dem mit den Behörden abgestimmten Präventionskonzept wurden umgehend die Geschäftsstelle der Österreichischen Fußball-Bundesliga, der Österreichische Fußball-Bund sowie die zuständige Gesundheitsbehörde informiert.

ℹ Die betroffenen Spieler befinden sich bereits in Quarantäne, der Rest des Teams hat sich in Mannschaftsquarantäne begeben – alle Länderspieleinladungen vorerst abgesagt. Gepostet von FC Red Bull Salzburg am Montag, 9. November 2020

Bullen-Trio fehlt ÖFB-Team

Die betroffenen sechs Spieler – deren Namen nicht genannt wurden – seien derzeit ohne Symptome und haben sich bereits in Quarantäne begeben. Der Rest des Teams befindet sich in Mannschafts-Quarantäne und darf nur zwischen Wohnung, Trainings- bzw. Spielort pendeln. Zudem wurden vorerst auch alle Nationalteamabstellungen abgesagt. Bereits Anfang Oktober konnten keine Bullen-Teamspieler aufgrund von drei Corona-Fälle – wie berichtet – nicht zu den Länderspielen reisen.

Somit muss Österreichs Auswahl in den kommenden Spielen in Luxemburg (Test, Mittwoch) sowie in den Nations-League-Partien in Wien gegen Nordirland (Sonntag) und Norwegen (18. November) auf Cican Stankovic, Andreas Ulmer und Albert Vallci verzichten. Betroffen von der aktuellen Situation in Salzburg sind aber nicht nur die heimischen Kicker, sondern auch mehrere Legionäre wie Dominik Szoboszlai. Der Jungstar der Bullen hätte mit Ungarn u.a. am Donnerstag in Budapest das Entscheidungsspiel der EM-Qualifikation gegen Island bestreiten sollen.

Dritte Corona-Testreihe bei Bullen

Um den unterschiedlichen Testergebnissen innerhalb so kurzer Zeit auf den Grund zu gehen bzw. generell größtmögliche Klarheit über den Infektionsgrad der Spieler zu erhalten, wird heute beim gesamten Team noch eine weitere dritte PCR-Testserie durchgeführt. Daraus könnten sich noch mögliche Änderungen in der Vorgehensweise ergeben, die jedoch final von den Behörden getroffen werden, gab der Klub bekannt.