"Hee Chan Hwang hat nur noch ein Jahr Vertrag und er wird den Vertrag vielleicht auch nicht verlängern, wir werden sehen, ich schließe nicht aus, dass er im Sommer den nächsten Schritt machen könnte. Es gibt einige Anfragen, unter anderem auch von Leipzig, der eine oder andere Premier-League-Klub hat sich gemeldet und ist interessiert", sagt Freund gegenüber Sky.

Hwang-Deal: Salzburg und RB Leipzig schon einig?

Der deutsche Fußball-Bundesligist steht wohl unmittelbar vor der ersten Verpflichtung für die kommende Saison. Wie der südkoreanische öffentlich-rechtliche Sender KBS berichtet, soll sich Leipzig mit Österreichs Serienmeister Red Bull Salzburg über einen Transfer von Stürmer Hwang Hee-chan geeinigt haben.

Der 24-Jährige wäre ein Ersatz für den zu Chelsea abgewanderten deutschen Teamstürmer Timo Werner und der bereits 19. Spieler, der von Salzburg nach Leipzig wechselt. Gerüchte um einen Wechsel gab es bereits länger. Als Ablösesumme für den Koreaner, dessen Vertrag in Salzburg 2021 ausläuft, waren zehn Millionen Euro im Gespräch. Laut dem Bericht hatten der englische Meister Liverpool und die Wolverhampton Wanderers ebenfalls Interesse bekundet.

Deutschland-Erfahrung hat der schnelle Angreifer bereits gesammelt. In der Saison 2018/19 war der 32-fache Nationalspieler an Zweitligist Hamburger SV ausgeliehen, wurde aber mehrfach durch Verletzungen zurückgeworfen. In dieser Saison etablierte sich Hwang als Stammspieler in Salzburg, traf elf Mal in der österreichischen Bundesliga und dreimal in der Champions League.

Freund über PSG-Interesse an Szoboszlai

Ebenso äußerte sich Freund über ein angebliches Interesse von Paris Saint-Germain an Mittelfeld-Ass Dominik Szoboszlai: "Ich kann es dementieren, PSG hat sich bei uns nicht gemeldet Es ist natürlich schön, wenn sich Spieler so schnell und in so einer Art und Weise bei uns entwickeln und schon unglaublich, welche Vereine dann immer wieder interessiert sind." Bei Dominik Szoboszlai soll sich noch kein Verein aktiv bei den Bullen gemeldet heben. "Aber wenn er so weiterspielt, kann ich mir schon vorstellen, dass große Vereine aus ganz Europa an ihm interessiert sein könnten.“

(Quelle: SALZBURG24)