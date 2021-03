Um für das Cup-Halbfinale gegen Sturm Graz am Mittwoch frische Kräfte parat zu haben, gab Salzburg-Trainer Jesse Marsch der zweiten Garde die Chance. Karim Adeyemi, der als Supertalent gilt, wusste diese so gar nicht zu nützen und bekam einen Denkzettel verpasst.

Nach dem Aus in der Europa League hat Salzburg am Sonntag auch national 2021 die erste "Watschn" kassiert. Sturm Graz wird allmählich zum Angstgegner des Serienmeisters, nahm nach dem 3:1 in Wals-Siezenheim auch im zweiten Saisonduell in Klagenfurt dank eines knappen 2:1-Erfolges drei Punkte mit.

Adeyemi enttäuscht und wird früh ausgewechselt

Die Rotation des Bullen-Dompteuers gegen die Steirer ging in die Hose – in Hälfte eins lagen die Mozartstädter bereits 0:2 zurück. "Wir haben eine klare Priorität gemacht für Mittwoch, denn wir wollen den Cup gewinnen. Da stellen wir wieder eine richtig starke Gruppe auf den Platz", sagte der US-Amerikaner.

Die soll auch wieder für den "Männerfußball" sorgen. Der Bullen-Coach war von einigen am Sonntag in die Startelf gerückten jungen Spielern, wie von dem noch in der 37. Minute ausgetauschten Karim Adeyemi, enttäuscht. Jenen zu Spielpraxis zu verhelfen, sei in Zeiten von vielen Reisen und zahlreichen Spielen eine Notwendigkeit und zugleich wichtig, um ihre Entwicklung zu fördern. "Es ist nicht einfach mit so vielen jungen Spielern zu spielen, aber das ist unsere Art und Weise und der einzige Weg zu lernen, ist zu spielen", so Marsch.

Marsch kritisiert Adeyemi scharf

Dennoch griff der Coach zu einer ungewöhnlichen Maßnahme und nahm das Mega-Talent, das um drei Millionen Euro geholt und ein Angebot vom FC Barcelona vorliegen hatte, vor der Halbzeitpause vom Platz. Dass Adeyemi das Zeug für eine internationale Top-Karriere hat, bewies der deutsche U19-Nationalspieler in der Champions League gegen Lok Moskau, als er zu einem Super-Sprint ansetzte und sehenswert zum 1:3-Siegestreffer einnetzte.

Marsch habe erst das zweite Mal in seiner ganzen Karriere einen Spieler in der ersten Halbzeit ausgetauscht. "Karim war nicht bereit, er hat nicht gekämpft, jedes Duell und jeden Ball verloren. Es ist nicht ein Ziel von mir mit einem jungen Spieler, aber er muss verstehen, dass du bei einem Spiel auf diesem Niveau kämpfen musst", sparte Marsch im Sky-Interview nicht mit Kritik.

Der sechste Startelf-Einsatz in der 33. Bullen-Partie wird Adeyemi wohl noch länger in Erinnerung bleiben. Und der Denkzettel, der dem 19-Jährigen verpasst wurde, soll auch gleichzeitig als Warnung für die restlichen Ergänzungsspieler diesen. Denn diese haben sich bei ihren Auftritten in der Bullen-Startelf zuletzt nicht gerade mit Ruhm bekleckert.