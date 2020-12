Houllier coachte unter anderem das französische Nationalteam (1992 - 1993), Liverpool (1998 - 2004), Olympique Lyon (2005 - 2007) und Aston Villa (2010 - 2011). Seine größten Erfolge feierte Houllier bei Liverpool. Mit den "Reds" gewann der Franzose 2001 den UEFA-Cup, den FA-Cup, den Liga-Cup und den europäischen Supercup.

ASSOCIATED PRESS Zu Gerard Houllier pflegte Salzburg-Trainer Jesse Marsch ein enges Verhältnis.

Marsch ringt vor Kamera nach Worten

"Gerard Houllier war einer der besten Menschen, die ich je gekannt habe. Er war ein lieber Freund und ein unglaublicher Unterstützer, besonders in den schwierigsten Momenten. Ich werde dich sehr vermissen, mein Freund. Eine wirklich besondere Person", twitterte Marsch, nachdem zahlreiche französische Medien davon berichteten.

Gérard Houllier was one of the best people I have ever known. He was a dear friend and an incredible supporter of mine, especially in the toughest moments. I will miss you dearly mon ami. Truly special person. — Jesse Marsch (@jessemarsch) December 14, 2020

Houllier für Marsch ein "wundervoller Freund"

Bei einem Pressetermin im Trainingszentrum Taxham rang er am Ende des Gespräch mit den Worten und kämpfte mit den Tränen (siehe Video oben). "Ich habe ihn erstmals getroffen, als ich mit zu den New York Red Bulls gekommen bin und er mich als neuen Coach vorgestellt hat. Ich habe gleich seine Wärme und seinen Glauben an mich vom allerersten Moment gespürt", erinnerte sich Marsch. "Wir haben uns prächtig verstanden, und er war ein großer Unterstützer von mir und ein wundervoller Freund. Danke Gerard, Gott schütze dich, und ruhe in Frieden."

For such an accomplished football person, he cared so much for people/relationships. So many positive things will be written about Gérard, but it’s impossible to capture his love and warmth in words. He was a father and mentor to so many, and I’m so thankful to have known him❤️❤️ — Jesse Marsch (@jessemarsch) December 14, 2020

We are mourning the passing of our treble-winning manager, Gerard Houllier.



The thoughts of everyone at Liverpool Football Club are with Gerard’s family and many friends.



Rest in peace, Gerard Houllier 1947-2020. pic.twitter.com/isHGXIfe5E — Liverpool FC (@LFC) December 14, 2020

