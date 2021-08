Der 34-jährige Argentinier, der sich nach 21 Jahren vom FC Barcelona verabschiedet hat, dockt in der französischen Hauptstadt an.

TOPSHOT - Barcelona's Argentinian forward Lionel Messi cries at the start of a press conference at the Camp Nou stadium in Barcelona on August 8, 2021. - The six-time Ballon d'Or winner Messi had been expected to sign a new five-year deal with Barcelona on August 5 but instead, after 788 games, the club announced he is leaving at the age of 34. (Photo by Pau BARRENA / AFP) Messi sagt Lebewohl zum FC Barcelona Das in Barcelona Unvorstellbare ist passiert: Lionel Messi hat seinem Langzeitclub Lebewohl gesagt. "Heute muss ich tatsächlich auf Wiedersehen sagen", sagte der 34-Jährige zu Beginn einer …

Paris Saint-Germain präsentiert Lionel Messi

Der sechsmalige Weltfußballer absolviert am Dienstagabend einen Medizincheck und unterschrieb danach einen Zweijahresvertrag mit der Option auf eine weitere Saison. Als Jahresgage wurde zuletzt ein Fixum von 35 Millionen Euro kolportiert. Dazu kommt noch eine Prämie für die Unterschrift. Eine Pressekonferenz in Paris sei für Mittwoch geplant.

ASSOCIATED PRESS Messis Vater bestätigt Mega-Deal Lionel Messi ist sich laut einem Bericht der französischen Sporttageszeitung "L'Equipe" mit dem französischen Fußball-Spitzenclub Paris Saint-Germain einig. Demnach werde der 34-jährige Argentinier, …

Ein Twitter-Video der Franzosen verkündet den Deal. In diesem ist der Argentinier mit dem Nationalteam-Dress und seiner Nummer zehn zu sehen. Zudem unterschreibt er in der schnell geschnittenen 13-Sekunden-Sequenz seinen Vertrag. Bei dem Scheich-Club wird er allerdings mit einer anderen Nummer Vorlieb nehmen müssen. Diese ist - ebenso in dem Video zu sehen - für seinen Ex-Barcelona-Mitspieler Neymar reserviert. Top-Stürmer Kylian Mbappe hat die Nummer 7. Messi soll sich laut Medienberichten die Nummer 19 schnappen. Diese trug er bereits zu seinem Start bei den Spaniern.

Weitere Details folgen in Kürze.

