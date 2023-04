Und plötzlich ist das Titelrennen in der Bundesliga wieder offen: Nach dem kurzzeitigen Hoch am Sonntag bei Sturm Graz und der Untermauerung der Tabellenführung sorgten die Salzburger am Mittwochabend erneut für Spannung in der Liga. Denn mit dem 1:1-Unentschieden bei Rapid und dem 3:2-Sieg der Grazer daheim gegen Austria Wien beträgt Salzburgs Vorsprung auf den steirischen Verfolger nurmehr drei magere Punkte.

????️ Matthias #Jaissle: „Der Frust ist groß, weil wir die drei Punkte mitnehmen wollten, aber die Leistung war nicht gut genug. Wir haben’s verpasst, an das Spiel vom Sonntag anzuschließen – die erste Halbzeit war dafür exemplarisch.“ #SCRRBS pic.twitter.com/tYeCMFRsQo — FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) April 26, 2023

Matthias Jaissle spricht nach Remis von Frust

Beim Cheftrainer kam das Unentschieden in Hütteldorf alles andere als gut an, wollte man bei den Salzburgern nach dem Dreier in Graz schon im Klassiker bei Rapid unbedingt nachlegen. "Der Frust ist groß, weil wir die drei Punkte mitnehmen wollten. Aber die Leistung, die wir gezeigt haben, war nicht gut genug", wurde der Cheftrainer nach der Partie deutlich und fügte hinzu, dass man es verpasst habe, an die Leistung vom Sonntag anzuknüpfen. Das aufgrund von zahlreichen Verletzungen gezwungene Rotieren ließ der 35-Jährige schon am Dienstag vor Abfahrt in die Bundeshauptstadt für ein drohendes Schwächeln in Hütteldorf nicht als Argument gelten.

Fehlende Zielstrebigkeit beim FC Red Bull Salzburg

Der Salzburg-Coach haderte zudem mit den fehlenden RB-Tugenden im Spiel seiner Crew. "Wir wollten genau dort weitermachen, wo wir am Sonntag aufgehört haben und die Abwehr von Rapid früh stressen, die letzten Schritte machen, damit sie erst gar nicht in ihr Spiel kommen. Das hat aber in der ersten Hälfte ebenso gefehlt, wie die Zielstrebigkeit im Ballbesitz. Demnach haben wir uns auch nicht die drei Punkte verdient", schimpfte Jaissle, der während einer hitzigen Partie im Wiener Westen abermals und fast schon wie gewohnt extrem aktiv coachen musste. Beim zwischenzeitlichen 1:0 durch Youngster Karim Konate (15.) ließ allerdings auch Jaissle seinen Emotionen freien Lauf und stürmte auf die Jubeltraube seiner Mannschaft in Richtung Eckfahne zu. Auch ein Zeichen dafür, wie viel Druck derzeit auf dem Trainerteam der Mozartstädter lastet.

Schwache erste Halbzeit der Bullen in Wien

Dass man nach der ersten Halbzeit auch hätte deutlich in Rückstand liegen können, ließ Jaissle ebenfalls nicht unkommentiert. Wir haben uns schwergetan, unseren Fußball auf den Platz zu bringen. Speziell die erste Hälfte war exemplarisch dafür", so der Cheftrainer, um den es zuletzt immer wieder wilde Frankfurt-Gerüchte gab, die sein Vorgesetzter allerdings schnell wieder dementierte. Nur durch Rettungstaten von Oumar Solet und Strahinja Pavlovic sowie einem hellwachen VAR, der einen strittigen Rapid-Treffer aberkannte, gingen die Salzburger mit einem Unentschieden in die Pause.

Verfolger Sturm Graz riecht abermals Lunte

Mit vier Unentschieden aus den letzten sechs Ligapartien zeigt die Formkurve der personell stark dezimierten Salzburger, trotz des Sieges im Schlager am Sonntag in Graz, weiter nach unten. Umso gelegener kommt es den Bullen, dass nun erstmal elf Tage Pause auf dem Programm stehen, ehe es auf heimischer Wiese mit dem ein oder anderen Rückkehrer erneut gegen den SK Rapid Wien geht. Sturm Graz, könnte sich übrigens am Sonntag in Klagenfurt zum Cup-Sieger küren, muss im nächsten Ligaduell zur Austria Wien an den Verteilerkreis.

(Quelle: SALZBURG24)