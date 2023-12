Der Kuchler (Tennengau) Matthias Seidl spielt seit Sommer für den österreichischen Fußball-Rekordmeister SK Rapid. Nach seinem Wechsel vom Zweitligisten BW Linz wurde dem Mittelfeldspieler viel zugetraut. Dass er aber so durchstarten würde, hätten wohl die wenigsten gedacht. Mittlerweile gehört der 22-Jährige zum Stammpersonal der Hütteldorfer, lenkt nicht nur das Spiel aus dem Zentrum heraus, sondern zeigt auch immer wieder seine Torjägerqualitäten. Auch im Nationalteam von Teamchef Ralf Rangnick taucht der Name des Tennengauers mittlerweile auf.

Kuchler zeigt in Wien seine Qualitäten

Matthias Seidl weiß, wie viel Arbeit hinter seinen starken Auftritten steckt und bei wem er sich bedanken kann. "Für die erste Zeit in der ersten Bundesliga kann ich sehr zufrieden sein. Ich bin von Anfang an bei Rapid gut in die Spur gekommen und auch das Team hat mich immer sehr unterstützt", so Seidl am Dienstagabend im SALZBURG24-Interview. In der Liga hält der Kuchler derzeit bei vier Toren und vier Assists. Im Cup netzte Seidl zweifach ein. In der Conference League reichte es ebenfalls für ein Anschreiben. Zudem durfte er bereits neun Mal über die vollen 90 Minuten ran und stand in der Liga nur ein Mal nicht in der ersten Elf (13.08. vs. Hartberg). "Wenn mir dann noch ein Tor oder Assist gelingt, ist das natürlich umso schöner", schmunzelt Seidl über seine persönliche Ausbeute in der ersten Bundesliga-Saison.



Am Samstag (14.30 Uhr / im LIVETICKER) trifft Seidl auf Red Bull Salzburg. Ein besonderes Duell, wie er verrät. "Das Spiel am Samstag gegen Salzburg ist natürlich etwas ganz Besonderes für mich. Nicht nur, weil ich aus Salzburg komme, sondern auch, weil ich eine Vergangenheit bei Red Bull habe. Jetzt spielen wir in der Bundesliga gegeneinander, das ist schon eine coole Sache".

Die Marschroute ist klar. Denn nach zwei Siegen in Folge brauchen sich die Wiener gegen die formschwachen Bullen nicht zu verstecken. "Niemand hätte etwas dagegen, wenn wir die schlagen."

Matthias Seidl für Rapid-Trainer Klauß "wertvoller Spieler"

Was Matthias Seidl am Ball drauf hat, bewies er am Dienstagabend beim winterlichen 2:1-Sieg der Rapidler bei der WSG Tirol. In der 49. Minute nahm der Linksfuß Maß und zirkelte den Ball aus elf Metern unhaltbar für Ex-Bulle und Tirol-Tormann Adam Stejskal zum 1:0 ins Netz. "Matthias trifft unzählige gute Entscheidungen auf dem Platz und ist zudem torgefährlich", lobte Neo-Rapid-Coach Robert Klauß seinen Mittelfeldspieler nach der Partie. In den ersten Wochen seiner Trainertätigkeit hat Klauß den Salzburger sehr positiv kennengelernt. "Er ist ein sehr fleißiger Spieler, der in vielen Räumen auftaucht und dafür auch ein super Gespür hat. Ein sehr wertvoller Spieler für uns, der in unserer Offensive flexibel einsetzbar ist", adelte der Deutsche den beidfüßigen Nationalspieler. Für Seidel war es nach seinem Tor im Hinspiel im August bereits der zweite Treffer gegen die abstiegsbedrohte WSG Tirol.

Freunde und Familie unterstützen Mittelfeld-Allrounder

Unterstützt wird der 22-jährige Offensiv-Allrounder, der über den SV Kuchl, die Red Bull Akademie und Grödig den Sprung in den Profifußball geschafft hat, wieder von Freunden und Familie. "Schon beim Duell gegen meinen Bruder waren Eltern, Bekannte und Freunde im Stadion und auch dieses Wochenende haben sich wieder einige angekündigt. Es freut mich natürlich immer, wenn ich so fleißig unterstützt werde", unterstreicht Seidl, der nach den Bundesliga-Auftritten gerne mit der Westbahn nach Salzburg fährt, seine bodenständige Art.

Heimat Kuchl spielt für Seidl große Rolle

"Ich bin auch nur ein Mensch und ich bin einfach gerne zu Hause. In den letzten Wochen war das leider nicht so oft der Fall. Bei den vielen Trainingseinheiten und Spielen ist das einfach nicht immer möglich. Das bringt der Beruf mit sich. Jetzt haben wir noch ein Spiel und dann ein paar Wochen frei. Darauf freue ich mich schon", blickt der Kuchler bereits auf die ruhige Weihnachtszeit voraus. "Da feiere ich zu Hause mit der Familie und mit Freunden. Die Pause ist ja nicht ewig, also werde ich sie genießen."

(Quelle: SALZBURG24)