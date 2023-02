Nach Benjamin Sesko wird auch Nicolas Seiwald Red Bull Salzburg am Ende der Saison in Richtung des deutschen Fußball-Bundesligisten RB Leipzig verlassen.

Der Wechsel von Nicolas Seiwald zu RB Leipzig deutete sich bereits schon länger an, jetzt ist er nach dem Europacup-Aus der Salzburger durch. Der Kuchler macht den nächsten großen Karriereschritt, die Bullen verlieren aber eine Identifikationsfigur und einen österreichischen Nationalspieler.

Auf Leipziger Dementi folgt Bestätigung

Noch am Samstag dementierte Leipzig-Geschäftsführer Max Eberl das Gerücht. Einen Tag später folgte die ofifzielle Transfer-Bestätigung des Fünf-Jahres-Vertrag beider Klubs. Die Bestätigung wirkte aus Salzburger Sicht ungeplant: Während die Leipziger ein Video, in dem der neue Spieler bei der Vertragsunterschrift mit Eberl zu sehen ist, veröffentlichten, posteten die Bullen bei der Verkündung "nur" Fotos ud Zitate.

Vom "Kuchler Bua" gab es nicht – wie bislang bei großen Transfers – ein vorbereitetes Abschiedsvideo oder ähnliches. Generell überraschte der Zeitpunkt des Deals – auch Mitarbeiter des waren verwundert.

Dazu kam noch, dass auch Sportdirektor Christoph Freund den ausergewöhnlichen Weg nach dem 2:0-Sieg gegen die Rieder zur Pressekonferenz gefunden hat.

"Der Weg, den Nici bei uns bestritten hat, ist sehr besonders. Er ist seit der U9 hier und hat alle Akademie-Mannschaften durchgemacht. Natürlich ist ein weninende Auge dabei, aber es überwiegt der stolz.", betonte Freund.

Seiwald: "Großer und wichtiger Schritt"

Für Max Eberl, der 2016 die Transfer-Philosophie der beiden Klubs kritisierte, ist es der erste Transfer als Leipzig-Geschäftsführer: "Wir sind extrem froh darüber, dass wir Nicolas Seiwald im Sommer als Neuzugang in Leipzig begrüßen können. Nici ist ein zweikampfstarker Box-To-Box-Spieler, der in den letzten Jahren eine großartige Entwicklung genommen hat. Trotz seiner erst 21 Jahre konnte er bereits viel Erfahrung im Herrenbereich sammeln und auch auf höchstem Niveau in der Champions League auf sich aufmerksam machen.“

Seiwald richtet in seiner ersten Stellungnahme dankende Worte an seinen Heimaklub: "Sie haben mir den Weg ermöglicht. Jetzt bin ich noch ein halbes Jahr da und will alles geben. Im Sommer geht es dann nach Leipzig. Es ist ein großer und wichtiger Schritt für mich. Ich mache mir keinen Druck, will mich aber natürlich beweisen. Ich freue mich sehr", erklärte Seiwald in seiner ersten Stellungnahme.

????️ Nici #Seiwald: „Ich spiele schon viele Jahre in Salzburg und habe alles, was ich als Fußballer kann, hier gelernt. Vor allem das letzte Jahr war unglaublich, ich musste mich manchmal zwicken, um mir selbst klarzumachen, was da alles passiert ist. (1/4)

Seiwald verlässt Salzburg nach 13 Jahren

Der Abschied nach 13 Jahren in Solzburg soll dem Tennengauer, der mit seinem künftigen Trainer und Ex-Bulle Marco Rose schon telefoniert habe, sehr schwer gefallen sein. "Ich habe von Anfang an hier in Salzburg Fußball gespielt und habe schon nachdenken müssen. Ich habe aber gewusst, dass im Sommer der nächster Schritt folgen muss. Jetzt ist es schnell gegangen."

Am meisten werde er "die Leute in Salzburg, den Staff und das Team vermissen. Es war sehr familiär und ich hoffe, dass es in Leipzig auch so ist. Hier war es leicht zu performen, da alles da ist, was man braucht."

Nicolas Seiwald als 20. Transfer zwischen Salzburg und Leipzig

Der 21-jährige Kuchler (Tennengau) besaß bei Red Bull Salzburg einen Vertrag bis 2026 und nach SALZBURG-Informationen eine Ausstiegsklausel in der Höhe von über 20 Millionen Euro. Der Deal zwischen den beiden Red-Bull-Klubs wird der 20. Wechsel eines Salzburg-Spielers nach Leipzig seit 2012.

"Wir kommentieren nie Transfersummen, aber es ist für auch für uns ein sehr guter Transfer, eine sehr faire Geschichte für alle Seiten", erläuterte Freund.

Somit startet für Seiwald, der bei 95 Profi-Einsätze hält, die Abschiedstournee in seiner Heimat. Ihm bleiben noch 13 Partien, um sich von den Bullen-Fans zu verabschieden. Ob das mit einem Titel gelingen wird, steht freilich noch nicht fest. Nach dem Cup- und dem Europacup-Aus spielt Salzburg nur mehr um den zehnten Liga-Titel in Folge.

Konrad Laimer wechselt im Sommer nach München

In Leipzig dürfte er in die Fußstapfen seines Landsmannes Laimer treten, der den Klub im Sommer in Richtung Bayern München verlassen dürfte. "Es wird schwer, Konny ist ein Topspieler. Ich komme hin als neuer Spieler und will zeigen, was ich kann. Es herrscht auf jeden Fall eine Riesenvorfreude", sagte Seiwald.

Seit Monaten wird Laimer, dessen Kontrakt in Leipzig nach dieser Saison ausläuft und der ihn nicht verlängerte, mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht. Dort gilt der Aberseer als Wunschspieler von Cheftrainer Julian Nagelsmann, der mit Laimer bereits in Leipzig zusammengearbeitet hatte. Eine Bestätigung des Transfers steht noch immer aus.

Ihn soll nun Nicolas Seiwald auf der zentralen defensiven Mittelfeldposition in Leipzig ersetzen.

Diese 20 Spieler wechselten von Salzburg nach Leipzig

Roman Wallner Georg Teigl Thomas Dähne Stefan Hierländer Yordy Reyna (per Leihe) Rodnei Peter Gulacsi Stefan Ilsanker Nils Quaschner Naby Keita Benno Schmitz Bernardo Dayot Upamecano Konrad Laimer Amadou Haidara Hannes Wolf Hee-Chan Hwang Dominik Szoboszlai Benjamin Sesko Nicolas Seiwald

