Dieser Artikel wird laufend ergänzt.



Red Bull Salzburg musste bei der Mission Cup-Titelverteidigung zum Zweite-Liga-Zehnten SKN St. Pölten. Mit dem 21. Sieg in Serie steigen die Bullen ins Viertelfinale des ÖFB-Cups auf.

APA/AFP/Yasuyoshi CHIBA Der Linzer Spieler Raphael Dwamena ist am Spielfeldrand zusammengebrochen. (ARCHIVBILD) Linzer Dwamena bricht bei ÖFB-Cup-Match zusammen Die Partie im Fußball-Cup-Achtelfinale zwischen dem FC Blau-Weiß Linz und dem TSV Hartberg ist am Mittwoch in der ersten Spielhälfte aufgrund eines medizinischen Notfalls abgebrochen worden. Der …

St. Pölten als harte Nuss

Die Bullen taten sich lange Zeit sehr schwer den Abwehrriegel der Niederösterreicher zu knacken. Der neu formierten Elf von Trainer Matthias Jaissle fehlte das nötige Tempo. Der Bullen-Dompteur mischte kräftig durch und ließ bis auf fünf Stützen durchgehend junge Kicker auf das Feld.

Wo ist "Toni? Diese Frage stellt sich wohl den @RedBullSalzburg-Fans. Denn Antoine "Toni" Bernede steht wieder nicht im Kader.

Nach 2 Verletzungen sollte in dieser Saison der Durchbruch des Ex-PSG-Kickers gelingen. Jaissle verzichtet bei #SKNRBS auf ihn und setzt auf Jungspunde. — Aleksandar Andonov (@aleksandonov15) October 27, 2021

Für Österreichs Fußball-Krösus trafen Daouda Guindo (30.), Junior Adamu (73.) und der eingewechselte Rasmus Kristensen (90.).

Der erste Treffer war sehr kurios: Der 19-jährige Linksverteidiger wollte den Ball wohl vom Seitenaus retten und gefährlich zurück ins Zentrum bringen – St. Pölten rechnete damit, dass der Ball ins Out geht und bleibt fern.

Salzburg schont Stammktäfte

Salzburg-Coach Matthias Jaissle kündigte an, in St. Pölten ein paar frische Kräfte aufzustellen. "Die nächsten Tage und Wochen werden sehr intensiv, von dem her werden wir ein paar Jungs das Vertrauen schenken, die zuletzt weniger Einsatzminuten bekommen haben", sagte der Deutsche im Rahmen eines Medientermins. Das bisher letzte Match in St. Pölten gewann der Serienmeister vor knapp zwölf Monaten mit 8:2, das bisher letzte Treffen am 7. März dieses Jahres in Salzburg endete mit einem 4:1-Sieg.

Sollte den Bullen der zu erwartende Pflichtsieg gelingen, wäre es der 18. Triumph in 20 Spielen – ein sensationeller Wert.

Jaissle warnt vor St. Pölten

"So ein K.o.-Spiel birgt immer ein Risiko. Der Underdog, in dem Fall St. Pölten, will uns morgen vor große Herausforderungen stellen. Deswegen dürfen wir uns keine Fehler erlauben. Dadurch, dass es ein K.o.-Spiel ist, kann es ganz schnell vorbei sein, aber wir sind guter Dinge und wir gehen mit einer breiten Brust in die Partie", führte Jaissle aus.

Die Salzburger sind achtfacher Cupsieger (2012 sowie von 2014 bis 2017 und von 2019 bis 2021). Das 0:1 nach Verlängerung im Finale 2018 gegen Sturm war die einzige Niederlage in den jüngsten 50 Cup-Partien. "Die Mannschaft ist richtig geil, wir wollen unbedingt ins Cup-Finale kommen und das auch gewinnen", stellte Luka Sucic klar.

(Quelle: SALZBURG24)