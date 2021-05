Das geplante EM-Testspiel nächsten Mittwoch (2. Juni) in Middlesbrough gegen England kann damit planmäßig stattfinden.

Spiel als "nationales Interesse" eingestuft

"Ich bedanke mich bei Vizekanzler und Sportminister Werner Kogler sowie Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein für ihr konstruktives Entgegenkommen und das rasche Finden einer Lösung", erklärte ÖFB-Präsident Leo Windtner in einer Verbandsaussendung. "Die Reise des Nationalteams zu einem Länderspiel im Rahmen der EURO-Vorbereitung wurde als nationales Interesse eingestuft."

Team ohne Kontakt zu Außenstehenden

Zudem befinde sich das Nationalteam ohnehin in einer "Blase" ohne direkten Kontakt zu Außenstehenden und sei de facto in Hotelquarantäne, argumentierte Windtner. "Alle Teammitglieder werden regelmäßig getestet." Er sei dennoch sehr froh, dass "die Rahmenbedingungen mit Politik und Behörden so schnell geklärt werden konnten und der Fokus jetzt auf das Sportliche gerichtet werden kann".

Erstes EM-Testspiel

Die Österreicher bestreiten in Middlesbrough ihr erstes von zwei EM-Testspielen. Vier Tage später (6. Juni) erfolgt in Wien gegen die Slowakei noch die Generalprobe für das Turnier, bei dem die Gruppengegner Nordmazedonien (13. Juni in Bukarest), Niederlande (17. Juni in Amsterdam) und Ukraine (21. Juni in Bukarest) heißen. Der Start der Vorbereitung erfolgte am (heutigen) Donnerstag in Bad Tatzmannsdorf. Das ÖFB-Team trainiert bis zum Abflug nach England im Südburgenland.

Landeverbot für Flüge aus Großbritannien

Wegen der Reise nach England war dar ÖFB schon seit Tagen mit den heimischen Behörden in Kontakt gestanden. Seit Dienstag zählt das Vereinigte Königreich gemäß der Covid-19-Einreiseverordnung wegen der Verbreitung der besonders gefährlichen indischen Variante zu den Virusvariantengebieten. Zudem tritt nächsten Dienstag (1. Juni) für Flüge aus Großbritannien ein Landeverbot in Österreich in Kraft. Personen, die aus dem Vereinigten Königreich einreisen, müssen sich danach einer Quarantäne unterziehen. Für das ÖFB-Team wird in beiden Punkten eine Ausnahme gemacht.

(Quelle: APA)