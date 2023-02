Die Bullen sind im Tagesgeschäft zurück: Knapp 72 Stunden nach dem 1:0-Sieg gegen die AS Roma stehen die Salzburger am Sonntag vor der Aufgabe Tirol. Beim Tabellenvierten der Bundesliga will die Truppe von Trainer Matthias Jaissle die Tabellenführung behaupten.

Nach Fan-Ansturm folgt für Red Bull Salzburg magere Kulisse

Im September 2022 standen sich die beiden Mannschaften zuletzt gegenüber. Die Salzburger fuhren damals durch die Treffer von Noah Okafor und Youba Diarra einen 2:0-Heimsieg ein. Die Tiroler zählen zu den formstärksten Mannschaften der Liga, ist man in der Kristallstadt seit sechs Partien ungeschlagen.

Die Salzburger erwartet am Tivoli ein wahres Kontrastprogramm auf den Rängen. Nachdem am Donnerstag knapp 30.000 Zuseher:innen in Wals-Siezenheim jubelten und kommenden Donnerstag in Rom 70.000 Tifosis warten, dürften am Sonntag in Innsbruck mit rund 4.000 Zuschauer:innen zu rechnen sein.

Matthias Jaissle lobt WSG Tirol

"Das Rückspiel in Rom spielt für uns keine Rolle. Jetzt geht es nur um die Liga, unser Fokus liegt zu 100 Prozent auf der WSG Tirol. Der Fight gegen Rom hat uns natürlich viele Körner gekostet. Wir müssen also erst mal schauen, wer die nötige Frische für Sonntag mitbringt, denn wir erwarten ein richtig schweres Spiel und einen sehr guten Gegner. Die Tiroler spielen bisher einen starken Grunddurchgang und stehen nicht zufällig auf Rang vier", sagte der Bullen-Dompteur am Freitag bei einer Pressekonferenz.

Trio fehlt am Tivoli

Fehlen werden den Salzburgern bei der WSG Tirol Daouda Guindo (20) (Knie), Justin Omoregie (19) (Rücken) und Samson Tijani (20) (Schien- und Wadenbein). Mit Hinblick auf das Europa-League-Rückspiel kommende Woche in Rom dürfte es im Kader von Cheftrainer Matthias Jaissle (34) auch zu Rotationen kommen.