Nur eine Woche nach dem Kracher bei Rapid bekommt es Fußball-Serienmeister Salzburg am Sonntag in der neuen Linzer Arena mit dem LASK zu tun. Einmal mehr erwartet den Tabellenführer der Bundesliga ein volles Haus und eine schwere Aufgabe. Der LASK liebäugelt nach dem 1:1 im ersten Saisonduell mit der Überraschung. "Wir wollen sie in die Knie zwingen", sagte Dietmar Kühbauer, der Coach des Tabellendritten, der so wie der Gegner fix in der Meistergruppe steht.

Bundesliga: LASK - FC Red Bull Salzburg im LIVETICKER

Matthias Jaissle: LASK spielt eine richtig gute Runde

"Der LASK spielt eine richtig gute Runde, das zeigt alleine der Blick auf die Statistik. Die Mannschaft hat erst drei Pflichtspiele in dieser Saison verloren", sagte der Deutsche, dessen Team zwei Runden vor der Punkteteilung neun Zähler vor Sturm Graz rangiert. "Nach Rapid wartet gleich das nächste sehr schwere Auswärtsspiel auf uns. Aber wir freuen uns auf die Atmosphäre im neuen Stadion. Wir können uns auch noch gut an das Hinspiel erinnern, als wir erst in der Nachspielzeit ausgeglichen haben."

Red Bull Salzburg will auch in Linz Serie fortsetzen

Am Weg zum zehnten Meistertitel in Folge will man sich freilich weder durch ein neues Stadion, noch die gute Form der Linzer beirren lassen. "Wir sind ebenfalls gut drauf und wollen unsere Serie in der Liga fortsetzen", stellte Jaissle wenige Tage nach dem 4:2-Erfolg bei Rapid klar. Die jüngsten sieben Partien wurden allesamt gewonnen, die bisher einzige Saisonniederlage datiert vom 30. Juli 2022 (1:2 gegen Sturm Graz). Angesichts des Ausscheidens in Europa League und Cup muss Jaissle auch nicht groß rotieren, zu den Ausfällen gesellte sich jüngst der gegen Rapid am Knie blessierte und bereits operierte Luka Sucic.

Bundesliga kratzt an Zuschauerrekord

In der Fußball-Bundesliga könnte am Sonntag ein neuer Zuschauerrekord aufgestellt werden. Seit der mit 2018/19 vollzogenen Aufstockung von zehn auf zwölf Clubs liegt die Bestmarke bei insgesamt 56.082 Fans, die in der vergangenen Saison zu den sechs Partien der 31. Runde kamen. Am Freitag waren für LASK - Salzburg 16.600 und für Rapid - WSG Tirol etwas über 16.000 Karten weg, bei Sturm Graz - Austria werden rund 14.000 Personen erwartet.

Sollten zu WAC gegen Austria Lustenau, Austria Klagenfurt gegen TSV Hartberg und SCR Altach gegen SV Ried zusammengerechnet etwa 10.000 Fans die Drehkreuze passieren, wäre der Rekord geknackt. Die Allzeit-Höchstmarke ist jedoch außer Reichweite: Am 20. April 2008 sahen 87.100 Menschen die fünf Partien, was einem Schnitt von 17.420 entspricht.

(Quelle: APA)