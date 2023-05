Red Bull Salzburg feiert zehnten Meistertitel in Folge

Dieser Artikel wird laufend ergänzt.

Red Bull Salzburg ist zum zehnten Mal in Folge österreichischer Fußballmeister. Somit kommt der alte und neue Meister aus der Mozartstadt.

Bullen drehen Spiel und sind Meister

Mit einem spät herausgespielten 2:1 (0:1) am Sonntag im Schlagerspiel gegen Sturm Graz wurde der insgesamt 17. Titel für den Club zwei Runden vor Schluss zur Gewissheit. Die Tore erzielten Amar Dedić (49.) und Karim Konaté (88.), Sturm war durch Jon Gorenc Stanković (40.) in Führung gegangen. Die Grazer sind fix Vizemeister und haben einen Platz in der Champions-League-Qualifikation sicher.

Seine Platzierung am Ende der Saison kennt auch der LASK bereits. Die Linzer holten bei Rapid Wien nach 0:1-Rückstand noch ein 1:1 (0:1) und können Platz drei damit nicht mehr verlassen. Die Wiener Austria verteidigte mit einem 1:1 (0:0) bei der Klagenfurter Austria Rang vier mit Erfolg und liegt weiter einen Zähler vor Rapid. Auch die Klagenfurter haben aber noch Chancen auf den vierten Platz.

Salzburg einer der erfolgreichsten Serienmeister Europas

Dank des zehnten Meistertitels in Folge gehört Red Bull Salzburg einem exklusiven Kreis europäischer Fußball-Vereine an. Derzeit liegt nur Ludogorez Rasgrad in Bulgarien mit elf Titeln in Serie vor den gleichauf rangierenden "Bullen" und Bayern München. Beide Clubs könnten allerdings in der laufenden Saison noch zuschlagen. Nach diesem Trio folgt lange nichts. Moldaus am Samstag gekrönter Serienchamp Sherrif Tiraspol hält bei acht Meisterschaften in Folge.

Die bisher längste Serie in Europa schafften die Lincoln Red Imps zwischen 2002/03 und 2015/16 in Gibraltar, sie stemmten so wie der lettische Club Skonto Riga von 1991 bis 2004 14-mal in Serie die Meistertrophäe. Danach folgen BATE Borisow (Belarus, zuletzt 2018) und Rosenborg Trondheim (Norwegen, 2004) mit je 13 Triumphen hintereinander. Dinamo Zagreb (2015/16) kam wie aktuell Rasgrad auf elf Serientitel. Weitere sieben Clubs, Salzburg inkludiert, brachten das Kunststück je zehnmal zustande, weitere sechs Vereine je neunmal. Celtic hat sogar zwei solcher Serien zu Buche stehen.

Bundesliga: RB Salzburg – Sturm Graz im LIVETICKER

Pavlovic und Capaldo kehren zurück

Salzburg plagt auch in der entscheidenden Phase der Meisterschaft ein wegen zahlreicher Verletzungen ausgedünnter Kader. Immerhin kehren am Wochenende die zuletzt gesperrten Strahinja Pavlovic und Nicolas Capaldo zurück.

"Beide sind wirkliche Leistungsträger für uns in den vorangegangenen Monaten gewesen. Sie bringen die richtige Mentalität mit, in so einem Spitzenspiel zu performen", sagte Jaissle. Hinter Andreas Ulmer, der zwar unter der Woche wieder trainierte und sein Arbeitspapier um eine weitere Saison verlängerte, steht indes noch ein Fragezeichen.

