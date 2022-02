Nach Rückstand sorgten Brenden Aaronson und Noah Okafor für einen gelungenen Abend in Hütteldorf. Salzburg bleibt damit auch im zweiten Pflichtspiel des Jahres ungeschlagen und geht mit viel Selbstvertrauen in die Europapokal-Woche.

Gelungene CL-Generalprobe

Dass man wie schon gegen den LASK am Sonntag im Cup einem 0:1 hinterherlaufen musste, bereitet Bullen-Dompteur Matthias Jaissle allerdings keine Sorgen: "Gegen die Bayern (am 16. Februar in der Red-Bull-Arena, Anm.) kann das natürlich auch passieren, die sind nicht ganz so schlecht. Wenn wir allerdings so zurückkommen, nehmen wir das gerne mit." Die Zufriedenheit war dem Cheftrainer ins Gesicht geschrieben: "Wir können aus diesem Spiel sehr viel mitnehmen, haben wiederholt einen Rückstand gedreht sowie Mentalität und Haltung gezeigt. Großes Kompliment an die Mannschaft", freute sich der 33-jährige Cheftrainer gegenüber SALZBURG24.

Hexenkessel trotz Einschränkung in Hütteldorf

Noch vor der Partie war viel über eine mögliche Spielverschiebung diskutiert worden, denn nur um wenige Stunden ging sich der Klassiker vor vollen Rängen nicht aus. Der SK Rapid fragte freundlich an, der FC Red Bull Salzburg winkte mit Hinblick auf das anstehende Achtelfinal-Duell mit dem FC Bayern München aus sportlichen Gründen ab. Dennoch sorgten die zugelassenen 2.000 Zuseher im Allianz-Stadion für ordentlich Dampf und verwandelten die Frühjahrs-Auftakt in einen stimmungsvollen Punktekampf.

Rapid legt gegen Bullen vor

Die ersten Minuten gehörten dabei den Mannen von Coach Jaissle. Rasmus Kristensen ließ die Kugel in Minute 18 erstmals im Netz zappeln und verwertete einen Querleger von Brenden Aaronson eiskalt. Doch der Däne freute sich zu früh, per VAR erkannte Schiedsrichter Manuel Schüttengruber ein Abseits und pfiff den Treffer zurück. Der Rekordmeister antwortete stark und sorgte per Kopfball von Filip Stojkovic in der 18. Minute für die Rapid-Führung.

Stojkovic-Treffer wirkt

Das aberkannte Kristensen-Tor und die darauffolgende Rapid-Führung durch Filip Stojkovic hinterließ Spuren bei der jungen Jaissle-Crew. In der ersten Hälfte erspielten sich die Bullen kaum gefährliche Szenen und auch Sturm-Star Karim Adeyemi blieb in den ersten 45 Minuten blass. Das Offensiv-Juwel wurde von der SCR-Abwehr eindrucksvoll in den Schatten gestellt.

Salzburg kämpft sich zurück

Salzburg nutzte die Pause und schlug in Hälfte zwei zurück. Der auffällige Aaronson netzte nach toller Vorarbeit von Noah Okafor zum 1:1 Ausgleich ein. Die Bullen nutzten das Momentum und drückten Rapid in die eigene Hälfte, nur selten konnten die Hütteldorfer in dieser Phase an die Leistung des ersten Abschnittes anknüpfen. Als Adeyemi per Kopf nur denkbar knapp scheiterte, war klar, Salzburg pocht hier auf den vollen Erfolg.

Okafor crasht Rapid-Viertelstunde

Während die lautstarken Grün-Anhänger die traditionelle Rapid-Viertelstunde einläuteten, setzte Okafor nach und versenkte ein Zuspiel des eingewechselten Junior Adamu zum 2:1 (77.). Der Schweizer fixierte damit den Sieg zum Frühjahrsauftakt bei Rapid Wien.

