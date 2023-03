Red Bull Salzburg stolpert über Schlusslicht Altach

Schlusslicht Altach klaut dem FC Red Bull Salzburg tatsächlich Punkte: Nach einer überlegenen ersten Halbzeit gingen die Ländler in Abschnitt zwei kurios in Führung und machten es den Salzburgern lange Zeit schwer. Erst in der Schlussphase sicherte Benjamin Sesko den umkämpften Punkt zum Abschluss des Grunddurchgangs und der anstehenden Punkteteilung.

Bis zur letzten Sekunde gekämpft, es bleibt allerdings beim Unentschieden ⚖️ #RBSALT — FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) March 19, 2023

Halbe Abwehr fehlt gegen Altach

Salzburg-Trainer Matthias Jaissle musste seine Abwehr aufgrund von Sperren auf zwei Positionen umbauen. Ignace van der Brempt auf der rechten Seite und Bernardo im Zentrum rückten anstelle von Amar Dedic und Strahinja Pavlovic ins Team. Vorne setzte der Deutsche neuerlich auf das Duo Sekou Koita und Benjamin Sesko. Und der im Sommer nach Leipzig wechselnde Sesko hätte auch für einen Start nach Maß sorgen können, blieb allerdings nach einem Capaldo-Zuspiel bei einem Haken an Gästekeeper Jungdal hängen (14.).

Nuhiu schockt Bullen

Nach einer torlosen ersten Hälfte sorgten die Altacher kurz nach Wiederbeginn für die faustdicke Überraschung. Nach einem Thurnwald-Freistoß an die Querstange stand Atdhe Nuhiu (55.) goldrichtig und versenkte den Nachschuss flach in die lange Ecke. Weil die Verteidiger der Salzburger allesamt nur zusahen, hatte Philipp Köhn im Tor der Salzburger keine Chance.

Sesko-Kopfball rettet Red Bull Salzburg Punkt

Salzburg schüttelte sich vom Rückstand nur kurz und zog in der Folge das Tempo wieder an. Je länger die Partie dauerte, desto seltener fanden die Vorarlberger in der Offensive statt. In der 83. Minute war es dann Benjamin Sesko, der im Sechzehner am höchsten sprang und per Kopf zum 1:1 ausglich und somit die Heimserie von 37 ungeschlagenen Liga-Partien rettete. Für einen neuen Punkterekord reichte es am Ende somit nicht.

Jaissle erwartet enges Titelrennen

Sturm Graz hängt den Salzburgern nach dem Grunddurchgang und der Punkteteilung mit nur drei Punkten Abstand dicht im Nacken. Überrascht zeigte sich der Bullen-Coach darüber allerdings nicht. Dieses Jahr haben wir mit Sturm einen starken Konkurrenten. Auch der LASK und Rapid spielen sehr konstant. Ich habe immer gesagt, dass es ein enges Rennen um die Meisterschaft wird", so Matthias Jaissle nach der Partie.

Klose schwärmt über Punktgewinn

"Die Leidenschaft und das, was wir auf dem Platz sehen wollten, hat gepasst. Die Mannschaft hat absolut geliefert und bekommt deshalb ein riesiges Kompliment von mir", sagte Altach-Coach Klose nach der Partie. Für den Deutschen geht es mit den Ländlern in den kommenden Wochen um den Klassenerhalt, zeigt sich dafür aber bestens vorbereitet. "Wir wissen, was auf uns zukommt. Auf die Leistung hier in Salzburg wollen wir jetzt aufbauen", fügte der ehemalige Stürmer hinzu.

Bundesliga: Red Bull Salzburg - SCR Altach im S24-LIVETICKER







Dieser Artikel wird laufend ergänzt.

(Quelle: SALZBURG24/APA)