Red Bull Salzburg startet am 17. September mit einem Heimspiel gegen Genk in die Gruppenphase der Fußball-Champions-League. Danach geht es am 2. Oktober an die Anfield Road zum Titelverteidiger Liverpool, ehe am 23. Oktober daheim und am 5. November auswärts die Duelle mit Napoli anstehen. Abgeschlossen wird die Gruppe E aus Salzburger Sicht am 27. November auswärts gegen Genk und am 13. Dezember daheim gegen Liverpool. Die Heimspiele waren bereits vor der Auslosung am Donnerstag ausverkauft.

"Geile Gruppe" für Salzburg in der Champions League

"Es ist eine geile Gruppe mit guten Gegnern", sagte Salzburg-Trainer Jesse Marsch. Der US-Amerikaner hatte die Auslosung gemeinsam mit dem Team und Club-Verantwortlichen im Trainingszentrum in Taxham verfolgt. Der Jubel war vor allem angesichts des anstehenden Aufeinandertreffens mit Liverpool riesengroß. "Mit Liverpool haben wir das große Los gezogen", betonte Geschäftsführer Stephan Reiter. Die Spieler sahen das genauso. "Wir sind zufrieden mit der Gruppe, jeder Spieler hat ein Grinsen im Gesicht", berichtete Kapitän Andreas Ulmer. Das Duell an der Anfield Road kann er wie viele andere Akteure kaum erwarten. "Ich würde schon sagen, dass das ein Highlight ist", sagte der Linksverteidiger. Dabei kommt es zum Aufeinandertreffen mit ehemaligen Weggefährten. Sadio Mane ist bei Liverpool mittlerweile zum Weltklasse-Spieler gereift, mit Naby Keita ist bei den "Reds" ein weiterer Ex-Salzburger im Einsatz. Ulmer wollte ihnen in nächster Zeit auf jeden Fall ein Video zukommen lassen.

(Quelle: SALZBURG24/APA)