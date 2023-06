Christoph Baumgartner wechselt zu RB Leipzig

Christoph Baumgartner hat einen neuen Klub gefunden. Der heiß begehrte Offensivspieler entschied sich nach sechs Jahren in Hoffenheim für einen Wechsel zu RB Leipzig. Dort trifft er aktuell mit Nicolas Seiwald und Xaver Schlager auf zwei weitere österreichische Nationalteamkollegen.

Wie der Champions-League-Teilnehmer am Freitag mitteilte, unterschrieb der 23-jährige Offensivspieler einen Fünfjahresvertrag bis Juni 2028. Als Ablösesumme werden 27 Millionen Euro plus etwaige Bonuszahlungen kolportiert, womit er Österreichs teuerster Fußballer wäre. Bisheriger Rekordhalter war Marko Arnautovic (25 Mio.).

#RBLeipzig verpflichtet den offensiven Mittelfeldspieler Christoph #Baumgartner von @tsghoffenheim. Der 23-Jährige erhält einen Fünfjahresvertrag bis Juni 2028.



Herzlich willkommen in Leipzig, Baumi! ????#YouCanDoAnything — RB Leipzig (@RBLeipzig) June 23, 2023

Baumgartner: "RB Leipzig einer der spannendsten Vereine in Europa"

"Ich freue mich riesig. Vom ersten Gespräch an haben mir Max Eberl, Rouven Schröder und Felix Krüger gezeigt, dass der Verein mich unbedingt verpflichten möchte. Auch das Gespräch mit Marco Rose hat mir gezeigt, dass der Wechsel zu RB Leipzig der absolut richtige Schritt für mich ist. RB Leipzig ist einer der spannendsten Vereine, die es in Europa gibt", erklärte Baumgartner in einer ersten Stellungnahme.

Am Dienstag hatte Baumgartner mit einem Doppelpack beim 2:0 gegen Schweden in der EM-Qualifikation brilliert. Der Waldviertler spielte seit 2017 für Hoffenheim, ausgebildet wurde er in der Akademie St. Pölten. In der abgelaufenen Saison schoss er sieben Ligatore für den Tabellen-Zwölften und bereitete sieben vor. In 33 von 34 Runden stand der offensive Mittelfeldspieler am Feld, nur einmal fehlte er aufgrund einer Gelbsperre.

"Baumi" verlässt Hoffenheim nach sechs Jahren

Nach seiner Jugendzeit beim SV Horn und AKA St. Polten wechselte Christoph Baumgartner bereits im Juli 2017 als 17-Jähriger nach Deutschland in die Nachwuchsabteilung der TSG Hoffenheim. Schon in der Folgesaison schaffte er den Sprung in die U23, um schließlich im Januar 2019 in den Profi-Kader aufzurücken.

Sein Debüt als Profi feierte "Baumi" am 11. Mai 2019 beim 0:1 gegen den SV Werder Bremen. Seitdem hat er 120 weitere Bundesliga-Partien (27 Tore, 17 Vorlagen) bestritten und kam zudem u.a. auf internationaler Klub-Ebene achtmal in der UEFA Europa League zum Einsatz (drei Tore, zwei Vorlagen). Die abgelaufene Saison war seine bislang stärkste in der Bundesliga. Neben sieben Treffern steuerte Christoph Baumgartner sieben Assists bei und war damit zweitbester Torschütze der TSG hinter Andrej Kramarić.

(Quelle: SALZBURG24)