Stankovic erhielt auch nach dem 6:0-Kantersieg gegen Lettland das Vertrauen von Nationaltrainer Franco Foda und trug einen erheblichen Teil dazu bei, dass das österreichische Team in Polen ein torloses Remis geholt hat: Der Torhüter war neben Verteidiger Stefan Posch (zweites Länderspiel) der Gewinner des EM-Quali-Doppels.

Stankovic Meister der weißen Weste

Foda war von der gesamten Hintermannschaft, die Polens Stürmerstar Robert Lewandowski entschärfte, angetan. "Das war eine sehr gute Defensiv-Leistung, auch mit dem Tormann zusammen", betonte der Deutsche. Auf dieser Position hatte er wie drei Tage davor gegen Lettland (6:0) dem Bullen-Schlussmann das Vertrauen geschenkt - und wurde dafür nicht bestraft. Der 26-Jährige blieb auch in seinem zweiten Länderspiel ohne Gegentor, drehte in der 31. Minute einen Glik-Kopfball über die Latte. In seiner Profi-Laufbahn hielt Stankovic in 205 Spielen satte 79 Mal seinen Kasten sauber. In 102 Bundesliga-Duellen behielt er in 31 Spielen eine "weiße Weste" – sprich in jedem dritten Match.

APA/AFP/Janek SKARZYNSKI Traumparade von Cican Stankovic im ÖFB-Tor: In der 31. Minute drehte er gegen Polen einen Glik-Kopfball über die Latte.

Highlight Champions League wartet auf Stankovic

Seine Leistungen bezeichnete Stankovic als "relativ gut". Der 26-Jährige hofft, auch in den anstehenden Schlüsselspielen der EM-Quali im Oktober gegen die direkten Konkurrenten Israel und Slowenien im Tor zu stehen. Der bisherige Nationaltorhüter Heinz Lindner ist immer noch ohne Club. "Ich hoffe, dass ich im Verein weiter Leistung zeige in der Bundesliga, im Cup und auch in der Champions League", sagte sein Nachfolger. Im Zusammenspiel mit seinen Vorderleuten habe er sich sehr wohlgefühlt, erklärte Stankovic. "Die Jungs geben mir Sicherheit und ich gebe ihnen Sicherheit." Der starke Auftritt von Posch überraschte ihn nicht. "Der Junge hat so viel Qualität."

Auch Posch erntet Lob

Posch hatte erst beim Abendessen vor der Partie erfahren, dass er statt des an der Wade verletzten Martin Hinteregger in der Innenverteidigung einspringen darf. "Er hat gespielt wie ein alter Hase", lobte Foda den 22-Jährigen, der sich beim deutschen Bundesligisten 1899 Hoffenheim einen Stammplatz erkämpft hat. Im ÖFB-Team muss sich Posch vorerst hinter den erfahreneren Aleksandar Dragovic und Hinteregger anstellen. Der Steirer bewies mit einer starken Leistung in Warschau aber, dass man sich jederzeit auf ihn verlassen kann. "Es war ein sehr gutes Spiel von uns. Mit dem Punkt können wir leben", sagte der frühere U21-Nationalspieler, der erstmals von Beginn an im A-Team zum Einsatz kam.

Österreich will auch gegen Israel und Slowenien an die Leistungen anschließen. Dann stehe einer EM-Teilnahme nichts im Wege, meinte Posch. "Wenn wir die Qualität, die wir gezeigt haben, in den nächsten Spielen auf den Platz bringen, mache ich mir keine Sorgen, dass wir es nicht schaffen. Wir haben es in der eigenen Hand."

