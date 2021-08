Das österreichische Fußball-Nationalteam kann bei den Auswärtsspielen in der WM-Qualifikation im September in der Republik Moldau (1. September in Chisinau) und in Israel (4. September in Haifa) ebenso nicht auf Unterstützung von Fans aus der Heimat bauen. Aufgrund der ansteigenden Corona-Infektionszahlen in Europa sind in den September-Länderspielen keine Gästefans erlaubt. Diese Information durch den Weltverband FIFA und UEFA bestätigte der ÖFB am Donnerstag gegenüber der APA.

FC Red Bull Salzburg via Getty Images Adeyemi erzielte das Siegtor gegen Atletico. Bullen in CL-Quali erneut Corona-Nutznießer? Red Bull Salzburg trifft im entscheidenden Play-off um den Einzug in die Champions League wie im Vorjahr auf einen vom Coronavirus geschwächten Gegner. Dänemarks Meister Bröndby verzeichnete vor dem …

Salzburg-Fans dürfen nicht zum Bröndby-Match

Auch das folgende Heimspiel am 7. September in Wien gegen Schottland wird damit ohne schottische Fans über die Bühne gehen. Der europäische Kontinentalverband UEFA hatte die Bereitstellung von Tickets für Auswärtsfans mit Hinweis auf die erhöhte Reisetätigkeit zuvor bereits für die laufenden Qualifikationen und Play-off-Runden seiner Europacup-Bewerbe untersagt.

Freier Verkauf – here we go! ???????? AB SOFORT sind die Tickets für das UEFA Champions League Play-Off gegen Brøndby IF im... Gepostet von FC Red Bull Salzburg am Donnerstag, 12. August 2021

Salzburg-Anhänger sind damit etwa im entscheidenden Play-off-Rückspiel um den Einzug in die Champions League am 25. August bei Bröndby IF in Kopenhagen nicht zugelassen.

