Nach großer Aufregung unter Fans von Real Madrid hat sich Österreichs Teamkapitän David Alaba für seine Abstimmung bei der FIFA-Weltfußballerwahl öffentlich gerechtfertigt. "Die Nationalmannschaft Österreichs hat bei diesem Award als Team gewählt, nicht ich alleine", schrieb der Real-Profi am Dienstag in sozialen Medien.

Regarding FIFA The Best Award:

The Austrian national team vote for this award as a team, not me alone. Everyone in the team council is able to vote and that's how it's decided.



Everyone knows, especially Karim, how much I admire him and his performances