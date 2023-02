Nach der verheerenden Erdbeben-Serie im Südosten der Türkei und im nördlichen Syrien bleibt auch bei den türkischen Fußball-Klubs kein Stein auf dem anderen. Die Topklubs aus Istanbul, Trabzon und Co schicken bei einer drohenden humanitären Katastrophe Hilfsgüter in die betroffenen Gebiete rund um Adana, Gaziantep und Malatya.

Zor zamanlarda birlikte her şeyi başarabiliriz ❤️???????????????? pic.twitter.com/4fJdggTSQb — Mesut Özil (@M10) February 8, 2023

Istanbuler Klubs vereinen sich für Erdbeben-Opfer

Dass der Fußball zu außergewöhnlichen Dingen fähig ist, zeigen Szenen, die sich derzeit am Bosporus abspielen. Die sonst so rivalisierenden Istanbuler Vereine Galatasaray, Besiktas und Fenerbahce agieren abseits des Platzes gemeinsam für den guten Zweck und organisieren im Doppelpass mit ihren zahlreichen Fans Hilfsgüter, welche mit Transportern, Bussen und diversen anderen Fahrzeugen in die betroffene Südost-Türkei geliefert werden. Auch Spieler selbst packen an, so zeigte sich Ex-DFB-Kicker Mesut Özil in den sozialen Netzwerken bei Basaksehir mit einem Spendenpaket in der Hand. Die übrigen Profiklubs aus der türkischen Süper Lig machen sich auch mit Sachspenden auf den Weg ins türkisch-syrische Grenzgebiet rund um Gaziantep.

Ronaldo-Trikot kommt unter den Hammer

Eine spezielle Idee hatte indes Merih Demiral. Der ehemalige Juventus-Kicker versteigert ein getragenes Trikot von Cristiano Ronaldo, welches er aus seiner gemeinsamen Zeit in Turin aufbewahrte. Das aus der Versteigerung resultierende Geld soll kurzerhand in das türkische Krisengebiet geschickt werden.

Fußball-Profi unter Erdbebenopfern

Ahmet Eyüp Türkaslan, Torhüter des Zweitligisten Malatyaspor, verlor beim Erdbeben in der Türkei sein Leben. Der 28-Jährige konnte am Dienstag in Malatya nur mehr tot aus den Trümmern geborgen werden. Ob und wie es sportlich für den Klub in den kommenden Wochen weitergeht, sei indes noch nicht klar, wie türkische Medien berichten.





Stadt:Salzburg - A.Killer/ Rotes Kreuz Salzburg Bürgermeister Harald Preuner (ÖVP, li.) und Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP, re.) mit Landesrettungskommandant Anton Holzer bei der Spendenübergabe. Stadt und Land Salzburg spenden für Erdbeben-Opfer Nach den verheerenden Erdbeben in der Türkei und Syrien haben Stadt und Land Salzburg beschlossen, 75.000 Euro zu Verfügung zu stellen. Die Spendenmittel werden zur Beschaffung von medizinischen …

SC Golling reist in die Türkei

Für ein mulmiges Gefühl sorgt die anstehende Türkei-Reise des SC Golling. Der Regionalligist aus dem Tennengau hält sich ab kommenden Dienstag an der türkischen Riviera fit und macht sich wenige Tage vor Abflug nach Belek durchaus Gedanken. „Natürlich ist das eine blöde Situation, in der man sich Gedanken macht“, sagte Golling-Coach Johannes Schützinger im Gespräch mit SALZBURG24. Der Urlaubsort Belek an der Südküste der Türkei liegt knapp 600 Kilometer vom betroffenen Erdbebengebiet entfernt.

(Quelle: SALZBURG24)